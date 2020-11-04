Комендантский час и карантин выходного дня: Италия усиливает меры из-за COVID-19
В Италии снова усиливают карантин из-за роста количества больных коронавирусом. Так, с 4 ноября в стране минимум на месяц вводят новые ограничения. Среди них – ночной комендантский час и карантин выходного дня, когда не будут работать никакие ТРЦ.
Провинции и регионы страны будут поделены на три зоны риска – низкого, среднего и высокого. Об этом информирует ANSA.
Ранее звучавшие предупреждения Италия вернется к жесткому карантину: что запретит правительство
Так, в регионах с высоким и средним уровнем риска будут действовать дополнительные ограничения, в частности, – на передвижение между ними.
Ограничения начинают действовать в Италии с 4 ноября
- Введен ночной комендантский час: жителям страны следует будет находиться в своих домах с 22 часов вечера по 5 утра.
- Закрытые учреждения культуры, в частности, – музеи и выставки.
- Учеников старших классов школ перевели на дистанционное обучение.
- Торговые центры не будут работать каждые выходные.
Какова ситуация с коронавирусом в Италии
- После Китая Италия стала первой страной, где COVID-19 наделал много бед. В марте страна не справлялась с большим наплывом больных, там на длительное время вводили локдаун.
- Сейчас ситуация снова становится тревожной: за предыдущие сутки в стране обнаружили 28 241 новый случая инфицирования COVID-19. Правда, наибольший суточный прирост больных фиксировали несколькими днями ранее, 31 октября. Тогда обнаружили 31 756 больных коронавирусом.
- Всего в Италии уже инфицировались 759 829 человек, умерли от осложнений инфекции – 39 412 человек, а выздоровели 302 275 пациентов.
Тем временем Польша приближается к коллапсу: только за одни сутки выявили более 24 тысяч больных COVID-19
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