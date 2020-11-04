В Италии снова усиливают карантин из-за роста количества больных коронавирусом. Так, с 4 ноября в стране минимум на месяц вводят новые ограничения. Среди них – ночной комендантский час и карантин выходного дня, когда не будут работать никакие ТРЦ.

Провинции и регионы страны будут поделены на три зоны риска – низкого, среднего и высокого. Об этом информирует ANSA.

Ранее звучавшие предупреждения Италия вернется к жесткому карантину: что запретит правительство

Так, в регионах с высоким и средним уровнем риска будут действовать дополнительные ограничения, в частности, – на передвижение между ними.

Ограничения начинают действовать в Италии с 4 ноября

Введен ночной комендантский час: жителям страны следует будет находиться в своих домах с 22 часов вечера по 5 утра.

Закрытые учреждения культуры, в частности, – музеи и выставки.

Учеников старших классов школ перевели на дистанционное обучение.

Торговые центры не будут работать каждые выходные.

Какова ситуация с коронавирусом в Италии

После Китая Италия стала первой страной, где COVID-19 наделал много бед. В марте страна не справлялась с большим наплывом больных, там на длительное время вводили локдаун.

Сейчас ситуация снова становится тревожной: за предыдущие сутки в стране обнаружили 28 241 новый случая инфицирования COVID-19. Правда, наибольший суточный прирост больных фиксировали несколькими днями ранее, 31 октября. Тогда обнаружили 31 756 больных коронавирусом.

Всего в Италии уже инфицировались 759 829 человек, умерли от осложнений инфекции – 39 412 человек, а выздоровели 302 275 пациентов.

Тем временем Польша приближается к коллапсу: только за одни сутки выявили более 24 тысяч больных COVID-19

Обратите внимание! На фоне ужесточения карантина во многих итальянских городах вспыхнули столкновения. Люди не хотят нового локдауна и более жестких карантинных ограничений.