В Италии фиксируют новую вспышку заболеваемости COVID-19. Поэтому правительство страны решило вновь ввести жесткие карантинные ограничения.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте встретился с главами регионов, чтобы согласовать новые противоэпидемические меры. Об этом сообщает Ansa, передает Укринформ.

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Новые карантинные ограничения в стране продлятся с 26 октября по 24 ноября 2020 года.

Что запретят в Италии

Все заведения питания будут закрывать в будни в 18 часов. В то же время в выходные и праздничные дни они будут полностью прекращать работу.

Блюда на вынос можно заказывать только до полуночи. Однако их запрещено употреблять на месте заказа или возле него.

Остановят работу театров, спортзалов, казино, бассейнов, спа-салонов и кинотеатров.

Местным жителям не рекомендуют ехать в соседние муниципалитеты на общественном или частном транспорте.

Справка. В Италии снова фиксируют стремительный рост заболеваемости населения COVID-19. С начала пандемии уже заболели более 505 тысяч человек. По состоянию на 25 октября 2020 года зафиксировали еще 19 640 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Карантинные ограничения в Италии будут действовать несмотря на возражения людей о введении комендантского часа в различных регионах страны.

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