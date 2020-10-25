Италия вернется к жесткому карантину: что запретит правительство
В Италии фиксируют новую вспышку заболеваемости COVID-19. Поэтому правительство страны решило вновь ввести жесткие карантинные ограничения.
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте встретился с главами регионов, чтобы согласовать новые противоэпидемические меры. Об этом сообщает Ansa, передает Укринформ.
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Новые карантинные ограничения в стране продлятся с 26 октября по 24 ноября 2020 года.
Что запретят в Италии
- Все заведения питания будут закрывать в будни в 18 часов. В то же время в выходные и праздничные дни они будут полностью прекращать работу.
- Блюда на вынос можно заказывать только до полуночи. Однако их запрещено употреблять на месте заказа или возле него.
- Остановят работу театров, спортзалов, казино, бассейнов, спа-салонов и кинотеатров.
- Местным жителям не рекомендуют ехать в соседние муниципалитеты на общественном или частном транспорте.
Карантинные ограничения в Италии будут действовать несмотря на возражения людей о введении комендантского часа в различных регионах страны.
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