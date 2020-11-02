Италия введет более жесткие ограничения из-за COVID-19: что запретят
Правительство Италии хочет ввести дополнительные карантинные ограничения из-за стремительного увеличения больных коронавирусом. В частности, планируют ограничить передвижение в поздние часы, и поездки между регионами, где зафиксировали много больных.
Решение о новых ограничениях в Италии планируют принять до 4 ноября. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Ansa.
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За последние несколько недель рост количества больных коронавирусом составляет 150 случаев заражения на 100 тысяч населения. Ситуация в нашей стране ухудшается,
- сказал Конте.
Из-за этого правительство готовится к 4 сценарию распространения коронавируса, который предусматривает "блокирование страны".
Что запретят в Италии
- Передвижение между регионами, где обнаружили стремительное распространение коронавируса.
- С 21:00 в стране будет действовать комендантский час.
- Выставки и музеи будут закрыты на национальном уровне.
- Школы переводят на дистанционное обучение.
- Количество людей, которых пускают в общественный транспорт, уменьшат вдвое.
Премьер-министр также отреагировал на антикарантинные протесты, которые распространились в Италии.
Мы понимаем гнев людей, но не должны спорить о защите здоровья населения,
- заметил Конте.
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