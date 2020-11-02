Правительство Италии хочет ввести дополнительные карантинные ограничения из-за стремительного увеличения больных коронавирусом. В частности, планируют ограничить передвижение в поздние часы, и поездки между регионами, где зафиксировали много больных.

Решение о новых ограничениях в Италии планируют принять до 4 ноября. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Ansa.

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За последние несколько недель рост количества больных коронавирусом составляет 150 случаев заражения на 100 тысяч населения. Ситуация в нашей стране ухудшается,

- сказал Конте.

Из-за этого правительство готовится к 4 сценарию распространения коронавируса, который предусматривает "блокирование страны".

Что запретят в Италии

Передвижение между регионами, где обнаружили стремительное распространение коронавируса.

С 21:00 в стране будет действовать комендантский час.

Выставки и музеи будут закрыты на национальном уровне.

Школы переводят на дистанционное обучение.

Количество людей, которых пускают в общественный транспорт, уменьшат вдвое.

Премьер-министр также отреагировал на антикарантинные протесты, которые распространились в Италии.

Мы понимаем гнев людей, но не должны спорить о защите здоровья населения,

- заметил Конте.

Обратите внимание! Тысячи людей вышли на улицы Италии из-за новых карантинных ограничений. В частности, население протестует из-за ограничения работы ресторанов. На протестах итальянцы бросали коктейли Молотова в автомобили полицейских. Правоохранители разгоняли митингующих слезоточивым газом.