Италия вводит локдаун сразу в 4 регионах: что запретят в красной зоне
Правительство Италии ввело локдаун сразу в 4 регионах страны. В красную зоны попали провинции Калабрия, Ломбардия, Пьемонта и Валле-д'Аоста. Новые ограничения будут действовать с 6 ноября до 3 декабря.
Апулия и Сицилия сейчас в оранжевой зоне, все остальные территории – в желтой. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает CNN.
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Для остановки распространения инфекции у нас нет альтернативы: мы должны столкнуться с этими ограничениями. Мы понимаем дискомфорт, разочарование, психологические страдания, но мы должны сопротивляться,
- подчеркнул Конте.
В то же время он пообещал, что когда количество зараженных снизится, ограничения отменят.
Какие ограничения будут действовать в красной зоне
- Комендантский час с 2:00 до 5:00.
- Запрет работы учреждений культуры.
- В магазинах будут продавать только еду и товары первой необходимости.
- Людям запрещено передвигаться между зонами.
Что известно о коронавирусе в Италии
- С начала пандемии в стране COVID-19 подхватили 790 тысяч человек. Умерли – более 39 тысяч зараженных.
- На фоне ужесточения карантина вспыхнули протесты. Они переросли в столкновения населения с полицией. В частности, силовикам пришлось применить слезоточивый газ.
- В альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже уже отменили главное событие года – рождественскую ярмарку.
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