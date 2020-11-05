Правительство Италии ввело локдаун сразу в 4 регионах страны. В красную зоны попали провинции Калабрия, Ломбардия, Пьемонта и Валле-д'Аоста. Новые ограничения будут действовать с 6 ноября до 3 декабря.

Апулия и Сицилия сейчас в оранжевой зоне, все остальные территории – в желтой. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает CNN.

Читайте также В историческом центре Флоренции вспыхнули беспорядки из-за карантина

Для остановки распространения инфекции у нас нет альтернативы: мы должны столкнуться с этими ограничениями. Мы понимаем дискомфорт, разочарование, психологические страдания, но мы должны сопротивляться,

- подчеркнул Конте.

В то же время он пообещал, что когда количество зараженных снизится, ограничения отменят.

Какие ограничения будут действовать в красной зоне

Комендантский час с 2:00 до 5:00.

Запрет работы учреждений культуры.

В магазинах будут продавать только еду и товары первой необходимости.

Людям запрещено передвигаться между зонами.

Что известно о коронавирусе в Италии