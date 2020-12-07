Чиновники Министерства здравоохранения уверяют, что все под контролем и медицинская система справляется с увеличением количества случаев больных коронавирусом. Тогда как киевская власть просит дополнительные ресурсы.

Кроме этого, мест в опорных больницах, которые ранее выделяли, уже нет. Об этом в программе "Ти дивись" на 24 канале рассказал эксперт по анализу данных Евгений Истребин.

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Проблема даже не в том, что не хватает коек или отдельных палат, сейчас не хватает даже медиков. По словам эксперта, больницы уже просят даже специалистов из Академии наук, потому что коммунальных медиков не достаточно.

КГГА прямо пишет, что в Александровской больнице, где любят лечиться чиновники, на 500 коек должно быть 25 медицинских бригад. По факту, их всего 10,

- пояснил Истребин.

Статистика больных

По наблюдению, не было фактов того, что количество больных занижают. Впрочем, данные по больным коронавирусом приходят с опозданием, поэтому статистика задерживается. Мы видим картину нескольконедельной давности.

"Люди, которые выздоровели за конкретный день, – это пациенты, которых вписали в реестр, а выздороветь они могли раньше. Данные просто не успевают обработают и вносят с задержкой в 2-3 недели", – пояснил эксперт.

Справка. По состоянию на 7 декабря в Украине за сутки инфицировались коронавирусом более 8 тысяч человек, в том числе заболели 390 детей и 284 медработника. Зарегистрировали 145 смертей в результате осложнений болезни, 5 123 человека – выздоровели.

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