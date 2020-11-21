В Грузии 21 ноября состоялся второй тур парламентских выборов. Голосование проходило в 17 одномандатных мажоритарных округах. В бюллетенях были имена только двух кандидатов, которые показали лучшие результаты в первом туре.

Во всех 17 округах победила "Грузинская мечта"

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" одержали победу во всех 17 округах. Каждый из них набрал более 85% голосов. Такие предварительные итоги выборов на ЦИК Грузия обнародовала на своем сайте.

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Больше всего набрал Ираклий Чиковани в округе Зугдиди – 94,06% голосов. А меньше всего – Нино Лацабидзе в округе Рустави-Гардабани: они получили поддержку 87,65% избирателей.

Заметим, что оппозиционные партии решили бойкотировать второй тур из-за фальсификаций в первом. Поэтому сняли своих кандидатов. Однако их фамилии все же остались в бюллетенях, поскольку грузинское законодательство не предусматривает отказа на этом этапе. В итоге оппозиционные кандидаты получили от 5% до 12% голосов.

После завершения второго тура исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что по итогам парламентских выборов 2020 года эта политсила получила 90 из 150 депутатских мандатов.

Как распределятся места среди оппозиции по данным Кобахидзе

"Единое национальное движение" – 36 мандатов,

"Европейская Грузия" – 5,

Партии "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов" и "Гирчи" – по 4,

партия "Граждане" – 2,

"Лейбористская партия" – 1.

Также представитель провластной политсилы выразил уверенность, что оппозиция откажется от бойкота, и в парламенте будут представлены все 9 партий. По его оценке, такой результат является "прогрессом в развитии грузинской демократии", поскольку ранее 9 партий в парламенте Грузии не было.

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Какой была явка

По данным ЦИК страны, явка на этот раз была довольно низкой – 26,29%. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Натия Иоселиани во время брифинга, сообщает 24 канал со ссылкой на грузинские СМИ.

В то же время Иоселиани подчеркнула, что второй тур парламентских выборов в Грузии прошел в мирной и спокойной обстановке. Но без жалоб не обошлось.

В течение дня в окружные избирательные комиссии поступили 12 жалоб, связанных с процессом голосования. Большинство из них в основном касаются процедурных погрешностей,

– отметила представительница ЦИК Грузии.

В завершение она поблагодарила всех избирателей, принявших участие в голосовании.

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