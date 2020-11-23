Местные выборы-2020 уже традиционно показали торжество партийного плюрализма в Украине. Партийная карта страны по итогам местных выборов выглядит очень пестро.

Окончательные итоги местных выборов-2020 мы узнаем не раньше начала декабря (с определением результатов голосования во втором туре выборов мэров в ряде городов Украины), но в Центризбиркоме вечером 18 ноября огласили официальную статистику результатов выборов депутатов 1157 местных советов, что составляет 96% от их общего числа. И мы уже можем проанализировать партийное измерение результатов местных выборов-2020.

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Партийное измерение итогов местных выборов-2020

Прежде всего отмечу, что депутатами местных советов стали представители 110 партий. Среди председателей городских, поселковых и сельских советов – представители 46 партий. При этом чуть более половины (52,6%) избранных председателей городских, поселковых и сельских советов были самовыдвиженцами, а не кандидатами от партий. Для местных выборов в Украине такой буйный партийный плюрализм и, одновременно, большое представительство беспартийных на низовом уровне местного самоуправления, – уже привычная ситуация. Нечто подобное наблюдалось и в 2015 г.

По большинству количественных показателей (по данным на 18 ноября) лидирует партия "Слуга народа": наибольшее число депутатов в местных советах (17,6% от тех депутатов, что представляют политические партии), наибольшее число избранных мэров городов, сельских и поселковых председателей (30,7% из тех, что представляют политические партии), наибольшее число депутатов областных советов (282 мандата), наибольшее число депутатов в городских советах (1632) и районных советах (891 депутат).

Партии "Слуга народа" не удалось повторить феноменальный результат, достигнутый на прошлогодних парламентских выборах, или хотя бы приблизиться к нему. Но и вряд ли это было возможно. То, что произошло на выборах Верховной Рады в 2019 г. было электоральной аномалией. Никогда ничего подобного не было раньше, и вряд ли мы увидим что-то подобное в обозримой политической перспективе.

И для правящей партии просто удержать первенство, даже на местных выборах, в условиях глубокого эпидемиологического и экономического кризиса крайне сложно. Для сравнения, во Франции правящая партия "Вперед, Республика!" потерпела поражение на местных выборах летом 2020 г. Надо также учитывать, что это были местные выборы, а партия "Слуга народа", по сути, только еще формируется, местные партийные ячейки создавались накануне выборы и проходили "проверку боем" в ходе избирательной кампании. С учетом всех этих обстоятельств результаты местных выборов-2020 для партии "Слуга народа" можно считать достаточно успешными.

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Партии местных интересов

Вторым победителем местных выборов-2020 можно считать непарламентские партии, прежде всего местные (партии местных интересов), которые участвовали в выборах лишь в одном, максимум в нескольких регионах. На их долю приходится почти половина (47,5%) тех депутатов местных советов, что представляют политические партии. Среди избранных мэров городов, сельских и поселковых председателей, выдвинутых политическими партиями, половину (49,3%) также составляют представители непарламентских партий.

В областных центрах Украины почти все мэры (или их абсолютное большинство) будут представлять непарламентские партии (окончательных результатов голосования во втором туре выборов мэров пока еще нет, но тенденция уже очевидна).

Чаще всего успеха достигали партии во главе с мэрами областных центров или других крупных городов. В Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком и в Чернигове они даже завоевали монобольшинство в городских советах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и большинстве других областных центров и крупных городов партии мэров стали (либо станут) ядром правящего депутатского большинства в городских советах (которое, правда, будет иметь ситуативный характер).

Среди непарламентских партий наилучшие результаты показала партия "За будущее" (11,4% тех депутатов местных советов, что представляют политические партии; 12,4% среди избранных мэров городов, сельских и поселковых председателей, выдвинутых политическими партиями). Представители ВО "Свобода" стали мэрами в трех областных центрах (причем были избраны в первом туре). Партия "Пропозиція", объединившая целый ряд мэров городов, также может выиграть выборы мэров в нескольких областных центрах.

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Что интересно, непарламентские партии, прежде всего партии мэров городов, успешно выступили именно в городах. А вот на выборах в областные советы доминировали все-таки парламентские партии.

О парламентских партия на местных выборах

Помимо "Слуги народа" из парламентских партий хорошие результаты, но преимущественно в своих базовых регионах, показали ОПЗЖ (Оппозиционная платформа "За жизнь") и "Европейская солидарность". Агрессивная идеологизированная кампания этих партий (в одном случае пророссийская, в другом – ультрапатриотическая) достаточно эффективно сработала в их пользу. В нескольких городах и регионах они вышли на первое место, но ни в одной области, и ни в одном областном центре они не смогли получить абсолютное большинство голосов. Так что говорить об их электоральном реванше пока нет оснований.

"Батькивщина" уже традиционно показала хороший результат на местных выборах, особенно на низовом уровне местного самоуправления. Партия Юлии Тимошенко на почетном втором месте по числу депутатов местных советов (12,4% от тех депутатов, что представляют политические партии), и на третьем – по числу избранных мэров городов, сельских и поселковых председателей (7,2%% из тех, что представляют политические партии).

Из всех парламентских партий самые слабые результаты у "Голоса": лишь 325 депутатов в местных советах (0,8% от общего числа депутатов местных советов). Но партии удалось показать, что она постепенно выходит из кризиса, вызванного уходом Святослава Вакарчука с лидерской позиции и из активной политики.

"Голос" смог продемонстрировать голос и без Вакарчука, хотя лишь локально – в отдельных регионах.

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В каких регионах ведущие партии выступили наиболее успешно?

Партия "Слуга народа" вышла на первое место в четырех регионах (Днепропетровская, Житомирская, Сумская и Черновицкая области). Более высокие результаты эта партия показала в центральноукраинских областях и на севере страны, а также в Закарпатье и на Буковине. Несколько слабее оказались результаты партии "Слуга народа" в крупных городах и областных центрах, в областях Галичины и на Донбассе.

Однако пропрезидентская партия будет представлена во всех областных советах, и в абсолютном большинстве местных советов во всех регионах страны. Уже очевидно, что во многих местных советах "Слуги народа" будут формировать большинство вместе с местными партиями.

"Евросолидарность" вышла на первое место на выборах облсоветов Львовской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областей и в Киеве. Более высокие результаты партия Петра Порошенко показала в западных и центральных областях Украины. В областях Галичины "Евросолидарность" смогла расширить свой электорат (по сравнению с парламентскими выборами 2019 г.), прежде всего за счет бывших сторонников "Голоса". Однако даже это не помогло "Европейской солидарности" выиграть выборы мэра Львова. В других регионах физическое число сторонников партии Порошенко не выросло (по сравнению с 2019 г.), но за счет более эффективной мобилизации своих избирателей (по сравнению с другими партиями) "Евросолидарность" смогла выйти на второе место на выборах в областные и городские советы.

ОПЗЖ вышла на первое место на выборах облсоветов в трех регионах (Запорожская, Николаевская и Одесская области), во многих районах русскоязычных областей, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Но в целом за ОПЗЖ на местных выборах-2020 проголосовало заметно меньше избирателей (по физическому числу голосов), чем на парламентских выборах 2019 г.: в Харьковской области – в два раза меньше, в Днепропетровской и Одесской области – примерно на четверть меньше, в Киеве – на 30% меньше.

Эффективным противовесом ОПЗЖ стали в русскоязычных регионах местные партии, как правило партии мэров (Кернеса – в Харькове, Труханова – в Одессе, Буряка – в Запорожье, Бойченко – в Мариуполе). К примеру, в Донецкой области на парламентских выборах 2019 г. ОПЗЖ получила 43% голосов, в Мариуполе – 34%.

А что сейчас? В Мариуполе победил "Блок Вадима Бойченко" (партия мэра Мариуполя), набравший более 40% голосов. Руководство горсовета Мариуполя избрано без официального участия ОПЗЖ. Секретарем горсовета избрали представителя фракции "Слуга народа". Сам Вадим Бойченко был переизбран мэром Мариуполя в первом туре.

В ряде городов Донецкой области (Покровск, Мирноград, Доброполье) в роли основного конкурента ОПЗЖ выступила местная партия "Порядок". В горсоветы этих городов прошло еще несколько местных партий. Главными оппонентами ОПЗЖ в Донецкой области достаточно эффективно выступили различные политические проекты, прямо или косвенно связанные с Ринатом Ахметовым. Даже в тех регионах и городах, где ОПЗЖ оказалась на первом месте, эта партия в большинстве случаев не сможет сформировать свое большинство. Так что миф о реванше ОПЗЖ на нынешних местных выборах сильно преувеличен.

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Выводы по партийным результатам

"Батькивщина" вышла на первое место на выборах в Кировоградский облсовет, выиграла выборы мэра г. Сумы (пока что это единственная парламентская партия, выигравшая выборы мэра в одном из областных центров Украины). Более высокие результаты партия Ю.Тимошенко показала в центральных и северных регионах страны, а также в ряде западных областей.

"Голос" смог добиться лишь точечных успехов, проведя свои фракции во Львовский облсовет, в горсоветы Киева, Львова, Черкассы, ряд городских советов, в том числе даже на Донбассе. Кандидат от "Голоса" вышел во второй тур выборов мэра Черкасс.

Партия "За будущее" ожидаемо выиграла выборы на Волыни, а также провела своих депутатов в целый ряд облсоветов в западных и центральных областях Украины.

Партия "Пропозиція" успешно выступила только там, где ее представляли действующие мэры городов – в Днепре, Житомире, Николаеве. То же можно сказать и о "Свободе", которая добилась победы в городах, где у нее были действующие мэры. Но электоральное влияние партии на этот раз ограничилось Западной Украиной.

В целом, местные выборы-2020 уже традиционно показали торжество партийного плюрализма в Украине. Партийная карта страны по итогам местных выборов выглядит очень пестро. Но это и не так плохо, и с точки зрения демократии, и в плане баланса партийно-политических интересов, в том числе в отношениях между центральной и местной властью.

Источник: Українська правда