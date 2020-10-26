В день местных выборов, 25 октября 2020 года, украинцы ответили на опрос от Президента Украины Владимира Зеленского. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что первым рассмотрят вопрос о сокращении численности депутатов Верховной Рады.

Этот вопрос – третий в списке опроса. Об этом Корниенко сообщил на брифинге "Слуги народа".

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Когда рассмотрят вопрос

По его словам, сокращение количества народных депутатов могут рассмотреть уже в течение этой парламентской сессии, которая продлится до февраля 2020 года.

Отметим! В Комитет избирателей Украины отметили, что опрос в день голосования противоречит избирательному законодательству.

Похожий на экзитпол формат

Корниенко отметил, что это не был референдум или социальное исследование. Это был общенациональный опрос в похожем на экзитпол формате.

"Опрос состоялся на очень высоком уровне. До 5 миллионов граждан приняли в нем участие", – добавил он.

Итоги опроса Владимира Зеленского: смотрите видео