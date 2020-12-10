4 убитых и более 300 обстрелов: как боевики на Донбассе соблюдают перемирие
На Донбассе 27 июля вступило в силу перемирие. С тех пор и по 29 ноября пророссийские боевики совершили более 300 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий 4 воина Объединённых сил погибли, еще 15 получили ранения.
Заявление Украины о провокаций Кремля на Донбассе
Как отметил постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, несмотря на договоренности о прекращении огня на Донбассе от 22 июля, Россия здесь продолжает вооруженные провокации, в том числе путем открытия прицельного огня. Об этом Лоссовский заявил во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ .
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"Всего за период с 27 июля по 29 ноября 2020 года позиции Вооруженных Сил Украины вблизи 43 жилых районов Донецкой и Луганской областей обстреляли 309 раз", – отметил он.
Какими нарушениями отличились оккупанты
- В 11 случаях вели огонь из запрещенного "Минском" вооружения.
- 36 раз применяли запрещенные беспилотники, в том числе для сброса гранат на позиции украинских военных.
- Также было зафиксировано 20 случаев инженерного укрепления позиций со стороны боевиков.
С 27 июля в результате таких вооруженных провокаций были убиты 4 украинских военнослужащих, еще 15 украинских военнослужащих получили ранения,
– отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.
В завершение Лоссовький подчеркнул, что применение российскими силами на Донбассе запрещенного минскими договоренностями вооружение вызывает серьезное беспокойство со стороны Киева.
"Эти действия направлены как на причинение смерти украинским военным, так и на осуществление на них психологического давления для провоцирования ответного огня, чтобы потом это использовать как повод для заявлений о якобы нарушении Украиной перемирия", - подчеркнул он.
По словам постпреда Украины, такие действия являются четкими свидетельством нежелания России соблюдать договоренности о прекращении огня. Также они направлены на дальнейшее разжигание боевых действий на всей линии соприкосновения.
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Пример провокации со стороны боевиков в районе Водяного 4 декабря: здесь они били из минометов / Инфографика миссии Украины в ОБСЕ
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