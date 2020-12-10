На Донбассе 27 июля вступило в силу перемирие. С тех пор и по 29 ноября пророссийские боевики совершили более 300 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий 4 воина Объединённых сил погибли, еще 15 получили ранения.

Заявление Украины о провокаций Кремля на Донбассе

Как отметил постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, несмотря на договоренности о прекращении огня на Донбассе от 22 июля, Россия здесь продолжает вооруженные провокации, в том числе путем открытия прицельного огня. Об этом Лоссовский заявил во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ .

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"Всего за период с 27 июля по 29 ноября 2020 года позиции Вооруженных Сил Украины вблизи 43 жилых районов Донецкой и Луганской областей обстреляли 309 раз" , – отметил он.

Какими нарушениями отличились оккупанты

В 11 случаях вели огонь из запрещенного "Минском" вооружения.

36 раз применяли запрещенные беспилотники, в том числе для сброса гранат на позиции украинских военных.

Также было зафиксировано 20 случаев инженерного укрепления позиций со стороны боевиков.

С 27 июля в результате таких вооруженных провокаций были убиты 4 украинских военнослужащих, еще 15 украинских военнослужащих получили ранения,

– отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

В завершение Лоссовький подчеркнул, что применение российскими силами на Донбассе запрещенного минскими договоренностями вооружение вызывает серьезное беспокойство со стороны Киева.

"Эти действия направлены как на причинение смерти украинским военным, так и на осуществление на них психологического давления для провоцирования ответного огня, чтобы потом это использовать как повод для заявлений о якобы нарушении Украиной перемирия", - подчеркнул он.

По словам постпреда Украины, такие действия являются четкими свидетельством нежелания России соблюдать договоренности о прекращении огня. Также они направлены на дальнейшее разжигание боевых действий на всей линии соприкосновения.

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