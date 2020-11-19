Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян получил положительный тест на коронавирус COVID-19. Он находится в областной клинической больнице с двусторонней пневмонией.

Политика госпитализировали в субботу, 14 ноября, об этом сообщили на сайте Черновицкого облсовета.

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16 ноября Мунтяна перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы. На следующий день его состояние ухудшилось.

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