Галицкий национальный природный парк, что на Ивано-Франковщине, принял на реабилитацию колонию рыжих вечерниц. Краснокнижных животных нашли строители на крыше одной из многоэтажек.

Летучих мышей доставили в Центр реабилитации диких животных, что на территории парка. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель директора Галицкого НПП Владимир Бучко.

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В колонии было 250 летучих мышей, однако 25 из них погибли от переохлаждения.

Выехал мгновенно, ведь нельзя было терять ни минуты – под угрозой гибели была целая колония занесенных в Красную книгу Украины рыжих вечерниц,

– рассказал Бучко.

Смотрите видео спасения краснокнижных летучих мышей: