На Ивано-Франковщине спасли колонию редких летучих мышей: видео
Галицкий национальный природный парк, что на Ивано-Франковщине, принял на реабилитацию колонию рыжих вечерниц. Краснокнижных животных нашли строители на крыше одной из многоэтажек.
Летучих мышей доставили в Центр реабилитации диких животных, что на территории парка. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель директора Галицкого НПП Владимир Бучко.
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В колонии было 250 летучих мышей, однако 25 из них погибли от переохлаждения.
Выехал мгновенно, ведь нельзя было терять ни минуты – под угрозой гибели была целая колония занесенных в Красную книгу Украины рыжих вечерниц,
– рассказал Бучко.
Смотрите видео спасения краснокнижных летучих мышей:
Что известно о вечернице рыжейВечерница рыжая – это вид летучих мышей рода Вечерница из семейства Гладконосых, один из трех видов вечерниц в украинской фауне. Летучие мыши этого рода длиной достигают до 8 сантиметров, размах крыльев составляет 35 сантиметров. Это делает их одними из крупнейших летучих мышей Западной и Центральной Европы. В 2009 году вечерницу рыжую внесли в Красную книгу Украины.
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