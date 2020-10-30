В Ивано-Франковске на ночь 30 октября произошло ЧП: кто-то перекрыл задвижки на распределительном газопроводе, вследствие этого без газа остались 558 многоквартирных жилых домов и 3 лечебных учреждения.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в фейсбуке сообщил, что 29 октября в 22:30 в городе произошло ЧП – массовое аварийное отключение домов от газоснабжения. Причем причастны к этому могут быть "неизвестные лица".

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По словам Марцинкива, от ОАО "Ивано-Франковскгаз" поступило сообщение об аварийном отключении потребителей от поставок газа: "Вероятно, неизвестными лицами было перекрыто задвижки на распределительном газопроводе".

Жители улиц Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сочинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Чорновола и села Криховцы остались без газа. Речь идет об:

558 многоквартирных жилых домах и 3 лечебных учреждениях (областная детская больница, городская клиническая и кардиодиспансер).

Более того, из-за снижения давления в системе газопроводов пришлось остановить работу 5 котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилых домов и больниц.

Чрезвычайники и аварийные бригады "Ивано-Франковскгаза" пытаются преодолеть последствия инцидента.

Заметим, что в комментариях к сообщению мэра пользователи пишут, что описанные события напоминают диверсию.