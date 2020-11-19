В Ивано-Франковске не будут отменять карантин выходного дня. Введенные правительством ограничения будут действовать в ближайшие выходные – 21 и 22 ноября. В то же время мэр заверил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется.

Город решил все же соблюдать ограничения, ведь правительство не учитывает решения органов местной власти. Так объяснил позицию мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио "Західний полюс".

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"Правительство трактует их (решения местных властей – 24 канал) по-своему, поэтому, к сожалению, суббота и воскресенье – это будет карантин выходного дня", – отметил Марцинкив.

Почему Ивано-Франковск выступал против ограничений

Мэр города пояснил, что карантин выходного дня не может разорвать цепь передачи COVID-19, в чем так убеждал Минздрав. Именно поэтому после решения правительства о внедрении этих ограничений власти города выступали с жесткой критикой. Они пытались обойти карантин выходного дня, а потому объявили до конца ноября субботу и воскресенье рабочими днями.

Несмотря на такое решение, правоохранители все равно штрафовали владельцев заведений, которые работали в выходные. Это создало еще больше проблем для предпринимателей, ведь они вынуждены были заплатить большую сумму денег за нарушения.

К теме. Стоит добавить, что к такому способу прибегли и во Львове. Там мэрия также отменила выходные, однако полицейские продолжали штрафовать. Однако мэр Андрей Садовый заявил, что не будет сдаваться и хочет пересмотреть решение.

► Какова ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске

Марцинкив заверил, что ситуация в Ивано-Франковске стабилизируется. В городских больницах находится 520–540 больных, а пациентов, у которых незначительные симптомы, госпитализируют в родильный дом и детскую больницу.

Всего в области с начала пандемии заболели 30 091 человек. Из них более 12 тысяч уже выздоровели, а более половины тысячи – умерли.

Правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Ограничения действуют с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Решение действительно с 14 по 30 ноября.

Некоторые города начали жестко критиковать власть за такие действия. Они объяснили, что это нанесет большой ущерб бизнесу.

В то же время решение правительства спровоцировало протесты предпринимателей, которые также убеждают, что ограничение является существенным ударом по их заработкам.

Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала