В Ивано-Франковске открыли выставку "Блокпост памяти". Там показали документы, записные книжки, фотографии солдат с родными, фрагменты боеприпасов и многое другое. Все эти вещи теперь напоминают о героях, которые до последнего защищали Украину.

Эти вещи собирали волонтеры при поиске и транспортировке тел погибших с оккупированных территорий. Болезненные воспоминания решили сохранить и показать миру, детали – в материале 24 канала.

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Выставка состоит из 2 частей:

в первой – вещи, которые были рядом с погибшими, когда тела находили волонтеры;

во второй – портреты погибших ребят.



На выставке только подлинные вещи, которые нашли на войне / Фото скриншот с видео

В экспозиции около 500 экспонатов и 40 персональных витрин бойцов. Все они помогают представить, в каких условиях воевали украинские бойцы.

Там есть лужа расплавленного и вновь застывшего металла. Шлем и элементы патронов, которые заплавлены в алюминий, что вытек из сгоревшей БМП 30-й механизированной бригады. Там навечно заплавлены прах механика водителя БМП.

Телефоны, по которым последний раз звонили родным

Среди экспонатов есть ящик с телефонами, из которых погибшие в последний раз звонили близким людям.

Это самая страшная витрина, которая есть на выставке. Мы ее всегда показываем маленьким детям. Эти телефоны мы собрали в Иловайске,

– сказал организатор выставки Павел Нетесов.



Настоящие телефоны погибших военных / Фото скриншот с видео

Телефоны разные: сожженные, разбитые с осколками. "Мы всегда просим детей посчитать эти телефоны. Их 14 – 14 жизней, вы себе просто представьте, в одной маленькой деревянной коробочке из-под гранат", – отметил Нетесов.

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Выставка путешествует по городам

Выставку возили в разные города Украины еще с 2016 года. Посмотреть на нее приходит много посетителей. Среди них – много собратьев павших.



Выставку привозят в разные города / Фото скриншот с видео

"Надо людям говорить, что война идет, надо быть готовым к защите государства. Они являются как раз мотиватором для тех, кто воюет. Чтобы их смерти не были ни в коем случае бесполезными. Если они погибли, то Украина должна победить в этой войне", – заверил посетитель выставки Андрей Стемпицкий.

В Ивано-Франковске выставка будет до марта 2021 года.