В Ивано-Франковске проведут рождественскую ярмарку несмотря на карантин и угрозу COVID-19
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил организовать в городе рождественскую ярмарку. Таким образом он хочет поддержать местных предпринимателей.
Мероприятие мэр Ивано-Франковска хочет организовать с соблюдением всех карантинных требований. Об этом он сообщил на оперативном совещании, транслировалась на фейсбук-странице Марцинкива.
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Рождественская ярмарка в Ивано-Франковске должна быть. Безопасная, но праздничная. Дал указание проработать механизмы, как законно провести такое мероприятие. Я убежден, что это нужно,
– отметил мэр города.
По словам Марцинкива, "местным предпринимателям сейчас несладко". Поэтому он считает, что людям нужно давать возможность "заработать какую-то копейку, чтобы прокормить семьи".
В то же время мэр Ивано-Франковска заверил, что ярмарку проведут с соблюдением всех норм и ограничений, чтобы это было максимально безопасно.
Ситуация с коронавируса на Прикарпатье
- За минувшие сутки, 16 ноября, в регионе выявили 532 новых случая инфицирования COVID-19.
- В целом в Ивано-Франковской области коронавирусом уже заболели 28 972 человек, из них выздоровели – 12 145, а умерли от инфекционных осложнений – 529 человек.
Ивано-Франковск и карантин выходного дня
Власти города ранее выступали с жесткой критикой карантина выходного дня, введенного в действие Кабмином. Чтобы обойти его ограничения, мэрия Ивано-Франковская объявила до конца ноября субботу и воскресенье рабочими днями.
Больше о карантине выходного дня и его целесообразности читайте по ссылке.
Как от новогодних праздников отказываются в мире
Мир же во время пандемии отказывается от масштабных празднований по случаю Нового года и Рождества. Так, например, в Варшаве за более чем 2 месяца до праздника отменили традиционный новогодний концерт.
Во Франции сейчас тоже думают об отмене всех массовых торжеств.
В Киеве традиционные праздничные мероприятия тоже ограничат. Вместо концертов на Софиевской площади будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать с лотков на вынос. Киевлян и гостей столицы будут пускать на площадь партиями по 100 человек, чтобы избежать скоплений.
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