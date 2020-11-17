Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил организовать в городе рождественскую ярмарку. Таким образом он хочет поддержать местных предпринимателей.

Мероприятие мэр Ивано-Франковска хочет организовать с соблюдением всех карантинных требований. Об этом он сообщил на оперативном совещании, транслировалась на фейсбук-странице Марцинкива.

Смотрите также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Рождественская ярмарка в Ивано-Франковске должна быть. Безопасная, но праздничная. Дал указание проработать механизмы, как законно провести такое мероприятие. Я убежден, что это нужно,

– отметил мэр города.

По словам Марцинкива, "местным предпринимателям сейчас несладко". Поэтому он считает, что людям нужно давать возможность "заработать какую-то копейку, чтобы прокормить семьи".

В то же время мэр Ивано-Франковска заверил, что ярмарку проведут с соблюдением всех норм и ограничений, чтобы это было максимально безопасно.

Ситуация с коронавируса на Прикарпатье

За минувшие сутки, 16 ноября, в регионе выявили 532 новых случая инфицирования COVID-19.

В целом в Ивано-Франковской области коронавирусом уже заболели 28 972 человек, из них выздоровели – 12 145, а умерли от инфекционных осложнений – 529 человек.

Ивано-Франковск и карантин выходного дня

Власти города ранее выступали с жесткой критикой карантина выходного дня, введенного в действие Кабмином. Чтобы обойти его ограничения, мэрия Ивано-Франковская объявила до конца ноября субботу и воскресенье рабочими днями.

Больше о карантине выходного дня и его целесообразности читайте по ссылке.

Как от новогодних праздников отказываются в мире

Мир же во время пандемии отказывается от масштабных празднований по случаю Нового года и Рождества. Так, например, в Варшаве за более чем 2 месяца до праздника отменили традиционный новогодний концерт.

Во Франции сейчас тоже думают об отмене всех массовых торжеств.

В Киеве традиционные праздничные мероприятия тоже ограничат. Вместо концертов на Софиевской площади будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать с лотков на вынос. Киевлян и гостей столицы будут пускать на площадь партиями по 100 человек, чтобы избежать скоплений.