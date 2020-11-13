Исполнительный комитет Ивано-Франковского горсовета решил до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями. Это касается заведений питания, торгово-развлекательных центров, сферы торговли, бытового обслуживания, а также спортзалов и бассейнов. Таким образом, карантина выходного дня в городе не будут придерживаться.

Ивано-Франковская власть обратилась к правительству

Все заведения, однако, должны соблюдать противоэпидемиологические меры. Об этом говорится в решении исполнительного комитета, который заседал 13 ноября.

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На этом в Ивано-Франковском горсовете не остановились. Мэрия обратилась в Кабмин с требованием отменить решение о карантине выходного дня, как антиконституционное. Ивано-Франковск также требует от правительства возместить убытки малому и среднему бизнесу.

Обратите внимание! Мэр города Руслан Марцинкив обратился к правоохранителям с просьбой не штрафовать предпринимателей. Городской глава отметил, что перед принятием такого решения чиновникам следовало советоваться с местными властями.

Реакция Минздрава на решение Львова и Ивано-Франковска

Отметим, что ранее глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в постановлении говорится не о "выходных днях", а о периоде времени с полуночи субботы до полуночи понедельника. Поэтому похожие шаги местной власти не освобождают от выполнения постановления.

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