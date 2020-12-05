В 2021 году государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование. В реформированном виде с более чем сотни предприятий останутся только 60 -65.

Часть предприятий передадут Фонду госимущества

Более сотни предприятий концерна можно разделить на 3 категории. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "Радио Свобода".

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Первая категория – те, которые потеряли полностью связь с оборонной промышленностью и не имеют серьезных активов. Их передадут Фонду государственного имущества.

– те, которые потеряли полностью связь с оборонной промышленностью и не имеют серьезных активов. Их передадут Фонду государственного имущества. Вторая – те, которые не касаются оборонной промышленности, однако имеют серьезные активы, их тоже передадут Фонду госимущества.

Остается (третья – 24 канал) – скелет, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60 – 65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации,

– отметил Уруский.

Новым руководителем Укроборонпрома стал Юрий Гусев

Отметим, что 3 декабря Укроборонпром получил нового руководителя – Юрия Гусева. Именно он и рассказал о ликвидации концерна. По словам Гусева, взамен будет создан холдинг "Оборонительные системы Украины".

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