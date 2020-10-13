Из Беларуси – в Польшу из-за давления: еще один член Координационного совета покинул страну
Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский выехал из Беларуси в Польшу. Ранее из-за постоянных угроз он решил отправить туда свою семью.
Дилевському угрожали люди из КГБ
Сам Дилевский отмечает, что покинул родную страну исключительно из соображений безопасности. Об этом информирует "Наша Нива".
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Что известно о Сергее Дылевського
Дылевский возглавлял стачечный комитет Минского тракторного завода. Из-за своей политической позиции работы мужчина лишился. Как лидера забастовщиков его приобщили к президиуму Координационного совета.
Дилевского уже арестовывали
В августе – сентябре 2020 года Дилевский успел побывать за решеткой. Он отсидел 25 суток за нарушения при организации массовых мероприятий.
Оппозиционер рассказывал, что к нему приходили сотрудники КГБ, которые угрожали не только ему, но и его семье.
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