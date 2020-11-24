Кембриджский университет подал апелляцию касательно поиска двух ценных тетрадей, написанных Чарльзом Дарвином. Это произошло после сообщения об их похищении из библиотеки высшего учебного заведения.

По словам экспертов, в блокнотах, которые стоят миллионы фунтов, находится известный очерк ученого XIX века под названием "Древо жизни". Об этом сообщили на сайте Associated Press.

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Пропавшие записные книги Дарвина

Записные книжки Дарвина не видели с 2000 года. Годами сотрудники библиотеки считали, что рукописи, вероятно, потеряли в огромных архивах. Но после тщательного поиска работники библиотеки изменили свое мнение. Они подтвердили, что, вероятно, блокноты похитили.

Мои предшественники искренне верили, что записи неправильно положили. Теперь мы пришли к выводу, что это не так. Поэтому нужно принять соответствующие меры,

– отметила библиотекарь Джессика Гарднер.

Обыскали более 150 ящиков

Сотрудники обыскали 189 ящиков, содержащих информацию, связанную с Дарвином, в частности:

примерно 10 миллионов книг;

карты;

рукописи;

рисунки;

письма.

Расследование продолжается

Полиция проводит расследование. Также о соответствующем инциденте сообщили в Интерпол.

Отметим! Библиотека Кембриджского университета состоит из более чем 10 миллионов документов, в частности карт, манускриптов и других артефактов. Общая длина полок составляет более 200 километров.