Из гранатомета по украинским позициям: нарушение режима тишины на Донбассе
Пророссийские боевики 14 ноября один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты стреляли из станкового гранатомета в сторону украинских позиций возле Водяного.
Боевых потерь и раненых нет
Боевых потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет. Об этом информируют в штабе ООС в Фейсбуке.
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На провокации противника украинские военные не отвечали.
В районе проведения ООС работали саперы ГСЧС. Им удалось разминировать 14 гектаров территории. Их находка – 94 взрывоопасных предмета.
Какая ситуация на линии соприкосновения была 13 ноября
- За сутки 13 ноября оккупанты сразу 5 раз нарушили режим тишины.
- Вблизи Каменки стреляли из миномета калибра 82 миллиметра.
- Неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем.
- Возле шумов применили БПЛА.
- Вблизи Марьинки работал вражеский снайпер.
Украинским военным 13 ноября пришлось дать врагу ответ, ведь жизни наших защитников существовала угроза.
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