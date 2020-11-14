Пророссийские боевики 14 ноября один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты стреляли из станкового гранатомета в сторону украинских позиций возле Водяного.

Боевых потерь и раненых нет

Боевых потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет. Об этом информируют в штабе ООС в Фейсбуке.

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На провокации противника украинские военные не отвечали.

В районе проведения ООС работали саперы ГСЧС. Им удалось разминировать 14 гектаров территории. Их находка – 94 взрывоопасных предмета.

Какая ситуация на линии соприкосновения была 13 ноября

За сутки 13 ноября оккупанты сразу 5 раз нарушили режим тишины.

Вблизи Каменки стреляли из миномета калибра 82 миллиметра.

Неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем.

Возле шумов применили БПЛА.

Вблизи Марьинки работал вражеский снайпер.​

Украинским военным 13 ноября пришлось дать врагу ответ, ведь жизни наших защитников существовала угроза.

Больше новостей о том, как на Донбассе соблюдают режим прекращения огня, можно прочитать здесь.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала