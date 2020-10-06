Германия отправила в Киев самолет, которым на лечение заберут раненых военных: фото
Германия 6 октября направила в Киев самолет Бундесвера. Ним на лечение заберут 13 украинских военных, которые получили ранения на Донбассе.
В Украину за ранеными военными прибыл немецкий самолет
Самолет А310 вылетел 6 октября из Кельна в сторону Киева, сообщили в твиттере Военно-воздушных сил Германии.
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Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения,
- говорится в сообщении.
13 украинских военных прибудут в Германию вечером 6 октября.
Самолет А310 вылетел из Германии 6 октября / Фото из твиттера Sanitatsdienst der Bundeswehr
На лечение заберут 13 украинских военных / Фото с твиттера Sanitatsdienst der Bundeswehr
Украинских военных доставили в аэропорт
Впоследствии медицинская служба Бундесвера опубликовала фотографии из аэропорта "Борисполь". Туда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.
Военные прибыли в аэропорт и проходят таможенный контроль. После этого персонал Бундесвера принимает пострадавших военных.
Раненные военные в аэропорту "Борисполь" / Фото из твиттера Sanitatsdienst der Bundeswehr