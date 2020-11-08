Вывозят всех: из столицы Нагорного Карабаха массово эвакуируют людей – СМИ
Из столицы Нагорного Карабаха города Степанакерт 7 ноября начали эвакуировать людей. Причиной такого решения является якобы взятие города Шуша войсками Азербайджана, которое Армения продолжает отрицать.
Официально армянская сторона не объявляла о массовой эвакуации населения из Степанакерта. Представителям СМИ разрешили писать только о вывозе представителей медиа. Об этом сообщает "Громадське".
Заметьте Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием Шуши: в Армении говорят, что за город еще борются
На самом же деле, вывозят всех. Эвакуируют всех, но об этом не разрешено говорить. То что сегодня происходит: идут просто колонны военных, которые покидают город. Армянская сторона, к сожалению, ничего не говорит,
– говорится в сообщении.
Прежде всего эвакуируют раненых и зараженных COVID-19.
Город Шуша расположен на возвышенности. Со Степанакертом его разделяют 8 минут езды. Если Шуша перешел под контроль Азербайджана, столица Нагорного Карабаха фактически открыта для обстрелов сверху.
Взятие города Шуша: что известно
- Утром 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия взяла под контроль город Шуша.
- Лидер непризнанной "Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян отметил, что борьба за город продолжается. Он написал: "Вместе с защитниками нашей родины будем стоять до самого конца. Битва не на жизнь, а на смерть продолжается".
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан со взятием города Шуша. Это событие турецкий лидер назвал "символом скорейшего освобождения остальных оккупированных земель Азербайджана".
Поделиться новостью