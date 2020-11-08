Из столицы Нагорного Карабаха города Степанакерт 7 ноября начали эвакуировать людей. Причиной такого решения является якобы взятие города Шуша войсками Азербайджана, которое Армения продолжает отрицать.

Официально армянская сторона не объявляла о массовой эвакуации населения из Степанакерта. Представителям СМИ разрешили писать только о вывозе представителей медиа. Об этом сообщает "Громадське".

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На самом же деле, вывозят всех. Эвакуируют всех, но об этом не разрешено говорить. То что сегодня происходит: идут просто колонны военных, которые покидают город. Армянская сторона, к сожалению, ничего не говорит,

– говорится в сообщении.

Прежде всего эвакуируют раненых и зараженных COVID-19.

Город Шуша расположен на возвышенности. Со Степанакертом его разделяют 8 минут езды. Если Шуша перешел под контроль Азербайджана, столица Нагорного Карабаха фактически открыта для обстрелов сверху.

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