СБУ предотвратила вывоз из Украины деталей зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Их хотели вывезти в одну из стран Западной Азии.

Совершить преступление пытались чиновники одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Для сокрытия факта вывоза товаров военного назначения они указывали ложные характеристики. На продукцию не было необходимых разрешений Госслужбы экспортного контроля Украины,

– говорится в сообщении.

Поэтому, оперативникам СБУ удалось пресечь вывоз агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".



Из Украины пытались вывезти детали зенитно-ракетного комплекса

Участники схемы подозреваются по статье "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" УК.



Детали пытались вывезти в одну из стран Западной Азии

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.