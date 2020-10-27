Из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 Чехия вводит ночной комендантский час. Новые ограничения будут действовать с 28 октября.

Комендантский час в стране продлится с 21:00 до 5:00. Об этом сообщило издание Novinky.

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В каких случаях можно не соблюдать правила

Нарушать комендантский час в Чехии можно:

для поездки на работу;

для срочных поездок, необходимых для защиты жизни, здоровья или имущества;

для прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.

С 28 октября в стране также будут действовать новые ограничения в сфере торговли. Магазины Чехии должны закрываться не позднее 20:00, а воскресенье объявлено выходным для всех точек розничной торговли.

Что говорят в Минздраве Чехии

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула подчеркнул, что власти должны принять меры, которые не разрушат экономику, однако помогут уменьшить количество зараженных.

Мы не видим того снижения, которое мы ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат уменьшение количества инфицированных,

– заявил Примула.

Кроме того, власти Чехии планируют начать комплексное тестирование в домах престарелых.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Чехии зафиксировали 268 тысяч зараженных. По состоянию на 27 октября выздоровели – 103 тысячи человек, умерли – 2 365 человек.