Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Франции вернут жесткие карантинные ограничения. Новые правила будут действовать с 30 октября по 1 декабря.

Из-за пандемии COVID-19 все регионы Франции находятся в зоне повышенной опасности. Об этом в своем обращении к народу заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Франция никогда не даст погибнуть сотням тысяч своих сограждан, это не наши ценности,

– отметил Макрон.

Подробный перечень новых карантинных правил обнародуют 29 октября. Однако уже известно, что во Франции не будут закрывать школы. Кроме того, в стране продолжат работать учреждения, деятельность которых важна для экономики.

Какие ограничения введут во Франции

Люди смогут выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу или в медицинские учреждения, купить необходимые товары или помочь кому-то из близких людей. Прогулки французам разрешены только вблизи собственных домов.

Кафе и рестораны закроют.

Студентам высших учебных заведений придется перейти на дистанционное обучение.

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Что еще сказал Макрон

По словам Макрона, вторая волна коронавируса будет намного сложнее, чем первая.

Внутренние границы страны с Евросоюзом останутся открытыми.

Макрон подчеркнул, что отвечает за защиту своего народа.

Президент признался, что решение об общенациональном карантине далось ему непросто, однако ради французов он должен сделать это.

Макрон также напомнил французам, что люди, которые имеют определенные болезни (в частности, сахарный диабет), находятся в зоне повышенного риска. Им, как и людям пожилого возраста, необходимо предоставить максимальную защиту.

Обратите внимание! С начала пандемии во Франции зафиксировали 1,2 миллиона зараженных COVID-19, умерли – более 35 тысяч человек.