Из-за COVID-19 Франция серьезно усиливает карантин: что закрывают
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Франции вернут жесткие карантинные ограничения. Новые правила будут действовать с 30 октября по 1 декабря.
Из-за пандемии COVID-19 все регионы Франции находятся в зоне повышенной опасности. Об этом в своем обращении к народу заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Франция никогда не даст погибнуть сотням тысяч своих сограждан, это не наши ценности,
– отметил Макрон.
Подробный перечень новых карантинных правил обнародуют 29 октября. Однако уже известно, что во Франции не будут закрывать школы. Кроме того, в стране продолжат работать учреждения, деятельность которых важна для экономики.
Какие ограничения введут во Франции
- Люди смогут выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу или в медицинские учреждения, купить необходимые товары или помочь кому-то из близких людей. Прогулки французам разрешены только вблизи собственных домов.
- Кафе и рестораны закроют.
- Студентам высших учебных заведений придется перейти на дистанционное обучение.
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Что еще сказал Макрон
- По словам Макрона, вторая волна коронавируса будет намного сложнее, чем первая.
- Внутренние границы страны с Евросоюзом останутся открытыми.
- Макрон подчеркнул, что отвечает за защиту своего народа.
- Президент признался, что решение об общенациональном карантине далось ему непросто, однако ради французов он должен сделать это.
- Макрон также напомнил французам, что люди, которые имеют определенные болезни (в частности, сахарный диабет), находятся в зоне повышенного риска. Им, как и людям пожилого возраста, необходимо предоставить максимальную защиту.