Из-за вспышки коронавируса COVID-19 Греция усиливает карантинные ограничения. Новые правила в стране будут действовать с 6:00 24 октября.

Носить маски в Греции люди будут обязаны даже на улице. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в своем твиттере.

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В регионах, которые будут лидировать по количеству зараженных COVID-19, введут комендантский час. Он будет действовать с 00:30 до 5:00.

Причной ужесточения карантина стал новый коронавирусный рекорд. За сутки 21 октября в стране зафиксировали 882 новых случая заражения – это наибольший показатель с начала пандемии.

Обратите внимание! Всего с начала пандемии в Греции коронавирусом заболели 28 216 человек. Выздоровели – 9 989 зараженных, умерли – 549.

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