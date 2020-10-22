Из-за COVID-19 Греция вводит комендантский час
Из-за вспышки коронавируса COVID-19 Греция усиливает карантинные ограничения. Новые правила в стране будут действовать с 6:00 24 октября.
Носить маски в Греции люди будут обязаны даже на улице. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в своем твиттере.
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В регионах, которые будут лидировать по количеству зараженных COVID-19, введут комендантский час. Он будет действовать с 00:30 до 5:00.
Причной ужесточения карантина стал новый коронавирусный рекорд. За сутки 21 октября в стране зафиксировали 882 новых случая заражения – это наибольший показатель с начала пандемии.
Какие еще страны ЕС усилили карантин в октябре
- 21 октября Ирландия первой в Евросоюзе ввела повторный жесткий карантин. Там закрылись магазины (кроме продуктовых), рестораны и учреждения культуры. Общественный транспорт сократили на 75%.
- 22 октября локдаун вернула Чехия. В стране запретили работу магазинов (кроме продуктовых), а также торговых и развлекательных центров.
- С 23 октября Кипр вводит комендантский час в округах Лимасол и Пафос. Ситуация там критическая.