Из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 на Кипре в округах Лимасол и Пафос введут комендантский час. Новые ограничения вступят в силу 23 октября.

Ситуация на Кипре является критической. Об этом заявил министр здравоохранения Кипра Костас Иоанну, сообщает Cyprus Mail.

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Мы все еще находимся на слишком ранней стадии, чтобы выяснить масштабы второй вспышки,

– говорится в сообщении.

Что известно о комендантском часе на Кипре

Жителям Лимассола и Пафоса запрещено передвигаться по территории округов с 23:00 до 5:00.

Исключение сделают лишь для поездок в аптеку или больницу.

Свободно передвигаться также смогут граждане, которые документально докажут, что делают это в служебных целях.

Лимасол сейчас находится в красной зоне карантина, а количество зараженных в Пафосе постоянно растет.

Иоанну уже сообщил, что даже усиление карантина пока не уменьшит количество новых зараженных коронавирусом. К концу этой недели во всех округах Кипра количество инфицированных существенно увеличится. Количество госпитализированных тоже будет расти.

Обратите внимание! Всего на Кипре зафиксировано 2 966 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели – 1 444 человека, умерли – 25 инфицированных. Для Украины Кипр до сих пор находится в зеленой зоне карантина.