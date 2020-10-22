Из-за COVID-19 Кипр вводит комендантский час
Из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 на Кипре в округах Лимасол и Пафос введут комендантский час. Новые ограничения вступят в силу 23 октября.
Ситуация на Кипре является критической. Об этом заявил министр здравоохранения Кипра Костас Иоанну, сообщает Cyprus Mail.
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Мы все еще находимся на слишком ранней стадии, чтобы выяснить масштабы второй вспышки,
– говорится в сообщении.
Что известно о комендантском часе на Кипре
- Жителям Лимассола и Пафоса запрещено передвигаться по территории округов с 23:00 до 5:00.
- Исключение сделают лишь для поездок в аптеку или больницу.
- Свободно передвигаться также смогут граждане, которые документально докажут, что делают это в служебных целях.
- Лимасол сейчас находится в красной зоне карантина, а количество зараженных в Пафосе постоянно растет.
Иоанну уже сообщил, что даже усиление карантина пока не уменьшит количество новых зараженных коронавирусом. К концу этой недели во всех округах Кипра количество инфицированных существенно увеличится. Количество госпитализированных тоже будет расти.