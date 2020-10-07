Из-за всемирной пандемии коронавируса в 2020 году впервые за 20 лет возросло количество крайне бедных людей. В этом году число таких лиц увеличилось на 88 – 115 миллионов. К концу следующего года количество крайне бедных вырастет на 150 миллионов.

В состоянии "крайней бедности" находятся люди, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день. Количество таких людей в этом году ожидаемо составит от 9,1% до 9,4% населения мира, что соответствует уровню 2017 года – 9,2%. Об этом сообщает Всемирный банк.

Читайте также Будет ли в Украине повторный жесткий карантин: прогноз Всемирного банка

Если бы не пандемия коронавируса, уровень крайней бедности в мире в 2020 году был бы на уровне 7,9%.

Для того чтобы сократить бедность, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии COVID-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса,

– заявил президент группы СБ Дэвид Малпасс.

В 2020 году более 1,4% мирового населения окажется в состоянии крайней бедности. Около 82% людей, которые окажутся в таком состоянии, будут из стран со средним доходом.

Когда удастся преодолеть высокий уровень бедности

Если государства не будут принимать быстрых мер, то бедность не преодолеют еще до 2030 года. По оценкам ВБ, в 2030 году глобальный уровень бедности составит около 7%.

Обратите внимание! Восстановление мировой экономики после падения из-за пандемии невозможно до конца года. В то же время полное "выздоровление" под большим вопросом и в 2021 году.