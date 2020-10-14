В Нидерландах с 14 октября ввели частичный локдаун. Такое решение аргументируют стремительным увеличением количества зараженных COVID-19. За сутки 13 октября в стране зарегистрировали 7393 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кабмин прогнозирует, что с новыми ограничениями жителям Нидерландов придется мириться минимум две недели. Об этом рассказали премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонг, сообщает NOS.

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Какие ограничения ввели в Нидерландах

Кафе и рестораны могут работать только на вынос;

в закрытых помещениях могут собираться максимум 30 человек;

употреблять алкоголь и легкие наркотики в общественных местах можно только с 7:00 до 20:00;

проезд в общественном транспорте должен быть ограниченным;

жителям страны рекомендуют воздержаться от осенних путешествий;

использование защитных масок в общественных местах является обязательным. Исключением не являются даже школы.

Власть Нидерландов призвала людей к сотрудничеству, ведь сопротивление правилам только ускорит распространение коронавируса.

Обратите внимание! По состоянию на вечер 13 октября в Нидерландах выявлено более 194,5 тысячи случаев коронавируса, почти 6,7 тысячи человек с COVID-19 умерли.