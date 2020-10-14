Из-за COVID-19 в Нидерландах ввели частичный локдаун
В Нидерландах с 14 октября ввели частичный локдаун. Такое решение аргументируют стремительным увеличением количества зараженных COVID-19. За сутки 13 октября в стране зарегистрировали 7393 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Кабмин прогнозирует, что с новыми ограничениями жителям Нидерландов придется мириться минимум две недели. Об этом рассказали премьер-министр Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонг, сообщает NOS.
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Какие ограничения ввели в Нидерландах
- Кафе и рестораны могут работать только на вынос;
- в закрытых помещениях могут собираться максимум 30 человек;
- употреблять алкоголь и легкие наркотики в общественных местах можно только с 7:00 до 20:00;
- проезд в общественном транспорте должен быть ограниченным;
- жителям страны рекомендуют воздержаться от осенних путешествий;
- использование защитных масок в общественных местах является обязательным. Исключением не являются даже школы.
Власть Нидерландов призвала людей к сотрудничеству, ведь сопротивление правилам только ускорит распространение коронавируса.