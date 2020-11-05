Верховная Рада не будет рассматривать на этой пленарной неделе законопроект о возобновлении электронного декларирования, которое отменил КСУ. Причина – нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский внес на рассмотрение альтернативный документ.

Рада перенесла рассмотрение законопроекта по КСУ: что известно

Как во время заседания 5 ноября отметил спикер Рады Дмитрий Разумков, в понедельник, 2 числа, почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции относительно его проекта закона о возобновлении е-декларирования (один из авторов документа – Дмитрий Разумков – 24 канал). По его словам, подписались под этим законопроектом 126 народных избранников, передает 24 канал.

К теме На заседании Рады пытаются решить ситуацию с КСУ: варианты законопроектов

Но по непонятным для меня причинам накануне, 4 ноября, один из наших коллег Александр Дубинский внес альтернативный проект закона под №4304-1. Произошло это после того, как нардепы рассмотрели предварительный документ на комитете и достигли единой позиции вынести его на рассмотрение в зале Совета 5 числа,

– заметил глава парламента.

Кроме этого, добавил Разумков, профильный комитет рассмотрел его законопроект и предложил Раде взять за основу и в целом.

"Я не буду комментировать это действие. Но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает закон. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, поэтому еще нет заключения комитета", – отметил спикер.

Далее он предложил депутатам сократить сроки и рассмотреть этот законопроект на следующей пленарной неделе – с 17 по 20 ноября. По словам председателя ВР, рассмотреть его законопроект должны с другим пакетом документов,"которые являются важными для урегулирования кризиса". После депутаты проголосовали за сокращение сроков.

Обратите внимание КСУ "снесет" законопроект Разумкова после принятия, – Шабунин

Что известно о законопроекте Разумкова

Он является направленным на устранение состояния правовой неопределенности, возникший из-за решения Конституционного Суда.

Законопроект предусматривает восстановление ряда пунктов закона "О предотвращении коррупции", а также Уголовного кодекса Украины.

Принятие этого законопроекта как закона обеспечит выполнение решения Конституционного Суда Украины, урегулирует работу Национального агентства по предотвращению коррупции, создаст надлежащие условия для законодательного обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств Украины в сфере предотвращения коррупции.

Подробнее Разумков внес в Раду альтернативный законопроект из-за решения КСУ: текст

Что этому предшествовало

27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАЗК. Из-за этого последние заблокировали доступ к электронному реестру.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям. После чего реестр открыли.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. В ЕС уже заявили, оно противоречит всем европейским ценностям.

Подробнее о скандале вокруг решения Конституционного Суда о декларировании – читайте в материалах 24 канала.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала