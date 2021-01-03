На Ровненщине и в Одессе из-за новогодних салютов погибло более десятка птиц. Отснятые кадры ужаснули сеть.

Дубно

На видео из города Дубно видно, что на одном месте лежит много мертвых ворон. Соответствующие кадры опубликовал паблик "Типовое Дубно" в инстаграм.

К слову Испугался фейерверка: на Буковине пес прыгнул в 26-метровый колодец

Птицы и животные не выдерживают стресса и погибают от испуга, пернатые дезориентуються и попадают в деревья, дома и высоковольтные провода.

Одесса

Кадры погибших птиц отсняли и на одном из одесских пляжей, где запускали праздничные салюты у моря. Кроме этого, на фото видно и мертвую собаку.

Какой беды наделали фейерверки в 2021 году

В Риме сотни птиц погибли из-за массовых запусков фейерверков в новогоднюю ночь. Местные жители поделились ужасающими кадрами последствий.

В Николаеве вспыхнул пожар сразу в 2 квартирах из-за искр, которые залетели на балкон.

В российском городе Сочи из-за фейерверков поднялся лесной пожар.​

Почему стоит отказаться от фейерверков

С 2014 года украинцев призывают отказаться от использования фейерверков, ведь эти звуки очень напоминают взрывы в зоне боевых действий. Поэтому пока в Украине продолжается война, на мирной территории необходимо отказаться от салютов.

Кроме этого, люди не соблюдают элементарных правил безопасности, к примеру, запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий.