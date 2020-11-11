Введение карантина выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений общественного питания. Так, рестораны и бары начнут работать в убыток.

На субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. Об этом говорится в исследовании компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

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Сколько денег зарабатывают заведения питания на выходных:

рестораны – в среднем 41% от своего недельного оборота;

бары – 40%;

пиццерии и кальянные – 35%;

фастфуд-31%;

кондитерские – 30%;

кафе – 27%;

пекарни – 25%.

По мнению опрошенных рестораторов, карантин выходного дня приведет к убыточности абсолютно всех ресторанов, сокращениям персонала и даже закрытию. Кроме того, запрет работы на выходных сломает весь производственный процесс.

Заготовительный процесс в ресторане иногда занимает 2 – 3 дня. То есть не ясно, куда деть заготовки перед выходными, и как нужно работать, чтобы утром в понедельник все меню было готовым,

- отметил ресторатор Денис Жаткин.

По его словам, для многих учреждений карантин выходного дня – "билет в один конец".

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