Из-за карантина выходного дня рестораторы потеряют почти половину выручки, – исследование
Введение карантина выходного дня приведет к резкому спаду выручки заведений общественного питания. Так, рестораны и бары начнут работать в убыток.
На субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. Об этом говорится в исследовании компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.
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Сколько денег зарабатывают заведения питания на выходных:
- рестораны – в среднем 41% от своего недельного оборота;
- бары – 40%;
- пиццерии и кальянные – 35%;
- фастфуд-31%;
- кондитерские – 30%;
- кафе – 27%;
- пекарни – 25%.
По мнению опрошенных рестораторов, карантин выходного дня приведет к убыточности абсолютно всех ресторанов, сокращениям персонала и даже закрытию. Кроме того, запрет работы на выходных сломает весь производственный процесс.
Заготовительный процесс в ресторане иногда занимает 2 – 3 дня. То есть не ясно, куда деть заготовки перед выходными, и как нужно работать, чтобы утром в понедельник все меню было готовым,
- отметил ресторатор Денис Жаткин.
По его словам, для многих учреждений карантин выходного дня – "билет в один конец".
Карантин выходного дня: что предусматривает
- запрет деятельности заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения (кроме тех, которые выполняют социальные функции);
- работать можно только аптекам, продуктовым магазинам, АЗС и банкам для населения;
- ограничения начнут действовать уже 14 – 15 ноября и продлятся три недели.
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