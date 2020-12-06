Президент Мексики Андрес Обрадор призвал граждан в этом году воздержаться от привычных празднований Рождества. В частности, мексиканский лидер призывает не обмениваться подарками и не устраивать торжеств с семьей.

В своем обращении к гражданам Андрес Обрадор призвал действовать с полной ответственностью в период декабря. Его цитирует издание El Economista.

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Давайте отложим рождественские подарки на другое время. Помните: внимание уделяют и проявляют, а не покупают,

– подчеркнул мексиканский лидер.

Он призвал граждан к ряду самоограничений. В частности, отказаться от празднования с друзьями и семьей. С родными Обрадор советует общаться через видеосвязь.

Андрес Обрадор подчеркнул, что нужно ценить жизнь своих близких и заявил, что власть не будет продолжать локдаун и ожидает проявление личной ответственности каждого мексиканца.

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