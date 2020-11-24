Пара туристов из Украины вылетела на отдых в египетскую Хургаду еще 7 ноября. Однако у мужчины обнаружили коронавирус, поэтому они не могут вернуться домой.

Украинцы не могут уехать из Египта

Тесты на выявление COVID-19 муж и жена сдали в аэропорту, когда прилетели в страну. Об этом сообщает портал TourDom.

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По словам женщины Оксаны, через два дня менеджер отеля, где остановилась пара, сообщил о положительном результате у мужчины.

Его отправили в отдельный номер на карантин. Хотя никаких симптомов у мужчины нет до сих пор.

На 7-ой украинца освободили из-под карантина и разрешили полноценно отдыхать в ожидании очередного тестирования. Его назначили на 18 ноября.

Мы надеялись, что это будет последний раз, мы спокойно полетим домой. Однако за день до вылета стало известно, что и третий тест положительный,

– рассказала Оксана.

Она добавила, что проинформировали об этом сообщением, никаких документов в качестве подтверждения не прислали.

В результате с 21 ноября пара находится в отеле за свой счет. Страховка, которая была, помогла возместить только расходы на отдельный номер во время карантина. Следующий тест пара должна оплатить из собственного кармана, а это 150 долларов.

Что говорят в посольстве и турфирме

Украинское посольство, по словам женщины, не может помочь в ситуации. Якобы, пара взяла на себя риск поехать в страну без предварительного тестирования. Повлиять на ситуацию не могут и туроператоры.

Оксана считает, что, обнародуя эту историю, она поможет другим туристам не попасть в такую же ситуацию. Она призывает делать тест перед вылетом и тщательно выбирать страховку.

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Обратите внимание! Популярные египетские курорты сейчас переживают не лучшие времена. Заполненность отелей Шарм-эль-Шейха и Хургады составляет лишь 20% из разрешенных 50%.