Дания, крупнейший в мире производитель меха из норки, заявила, что уничтожит все норки в стране, где выращивают этих животных. Это сделают вследствие того, что на фермах обнаружили новую мутационную версию COVID-19, которая распространилась на людей.

Коронавирус-мутант уже подтвердили у 12 человек. Об этом сообщает The Local. Интересно Без стали и бетона: в Дании появится первый нейтральный к экологии отель: фото разработки Что за инфекция Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметил, что у норок обнаружили мутированную коронавирусную инфекцию: она распространяется на людей;

ослабляет способность организма к производству антител. Важно! По состоянию на 5 ноября 2020 года в Дании подтвердили 50 530 случаев COVID-19, 729 – летальных. Сколько норок придется уничтожить Полиция Дании подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 миллионов животных. Мутация может создать риск, что будущие вакцины COVID-19 не будут работать должным образом. Поэтому необходимо ликвидировать всех норок,

- подтвердил премьер-министр. Правительство страны предостерегает: если не уничтожить норок, то новая разновидность инфекции может распространиться по всему миру. Ранее Флемминг Куре Маркер из правительственного агентства отмечал, что в северной Дании усыпят более 2,5 миллиона норок из-за того, что инфекцию обнаружили по меньшей мере на 63 фермах.