Из-за мутации COVID-19 в Дании уничтожат более 15 миллионов норок
Дания, крупнейший в мире производитель меха из норки, заявила, что уничтожит все норки в стране, где выращивают этих животных. Это сделают вследствие того, что на фермах обнаружили новую мутационную версию COVID-19, которая распространилась на людей.
Коронавирус-мутант уже подтвердили у 12 человек. Об этом сообщает The Local.
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Что за инфекция
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметил, что у норок обнаружили мутированную коронавирусную инфекцию:
- она распространяется на людей;
- ослабляет способность организма к производству антител.
Сколько норок придется уничтожить
Полиция Дании подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 миллионов животных.
Мутация может создать риск, что будущие вакцины COVID-19 не будут работать должным образом. Поэтому необходимо ликвидировать всех норок,
- подтвердил премьер-министр.
Правительство страны предостерегает: если не уничтожить норок, то новая разновидность инфекции может распространиться по всему миру.
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