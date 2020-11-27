Из-за нападения на студентов в Польше полиция разыскивает украинца: фото
В Польше из-за ранения 2 студентов 27 ноября объявили в розыск украинца Александра Сытника. Инцидент произошел в городе Жешув на юге Польши.
Сытник может иметь связь с этим событием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.
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Полиция разыскивает мужчину, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этим событием,
– говорится в сообщении.
Правоохранители просят помочь всех, кто что-то знает о местонахождении Сытника.
Александр Сытник / Фото пресс-службы полиции Подкарпатского воеводства
Что известно об инциденте
- 26 ноября во городе Жешув пострадали 2 украинских студентов (19 и 21 года). Их ранили опасным инструментом. Полиция не подтвердила и не опровергла, был ли это нож.
- Раненых нашли в съемной квартире.
- В Генеральном консульстве Украины в Люблине отметили, что уже знают об этом инциденте.
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