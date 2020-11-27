В Польше из-за ранения 2 студентов 27 ноября объявили в розыск украинца Александра Сытника. Инцидент произошел в городе Жешув на юге Польши.

Сытник может иметь связь с этим событием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.

Обратите внимание В Польше жестоко ранили 2 украинских студентов: в каком состоянии ребята

Полиция разыскивает мужчину, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этим событием,

– говорится в сообщении.

Правоохранители просят помочь всех, кто что-то знает о местонахождении Сытника.



Александр Сытник / Фото пресс-службы полиции Подкарпатского воеводства

Что известно об инциденте