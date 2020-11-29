На итальянском острове Сардиния прошел мощный шторм. Погибли по меньшей мере три человека, двое – пропали без вести.

В регионе объявили чрезвычайное положение, жителей некоторых районов эвакуировали. Об этом сообщили на сайте Il messagero.

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Страшные последствия наводнения

Больше всего разрушений – в городе Битти на северо-востоке острова. Там мощные ливни спровоцировали оползни. Часть улиц населенного пункта заблокирована.



Мощное наводнение в Италии / Фото 3b meteo

Спасатели расчищают завалы

В регионе инцидента работают спасатели. Они оказывают помощь жителям домов и расчищают завалы.

Какие прогнозы синоптиков

По прогнозам синоптиков, ситуация в ближайшие дни значительно не улучшится. Дожди будут продолжаться, впрочем они будут не такими интенсивными.

Последствия наводнения в Италии: смотрите видео

Самое серьезное наводнение десятилетия

В городе Кальяри штормовые ветры повалили деревья, прибрежную зону полностью затопило. Это наводнение назвали самым серьезным за последнее десятилетие. Ведь Сардинии нанесен ущерб на миллионы евро.



Мощный шторм в Сардинии / Фото Vigili del Fuoco



Последствия шторма в Италии / Фото Ansa



Мощное наводнение в Италии / Фото Ansa

Из-за наводнения в Сардинии погибли несколько человек: смотрите видео

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