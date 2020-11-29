Самое мощное наводнение десятилетия: в Италии объявили чрезвычайное положение – фото, видео
На итальянском острове Сардиния прошел мощный шторм. Погибли по меньшей мере три человека, двое – пропали без вести.
В регионе объявили чрезвычайное положение, жителей некоторых районов эвакуировали. Об этом сообщили на сайте Il messagero.
Интересно Уникальные "золотые" маски начали производить в Италии: в чем их особенность
Страшные последствия наводнения
Больше всего разрушений – в городе Битти на северо-востоке острова. Там мощные ливни спровоцировали оползни. Часть улиц населенного пункта заблокирована.
Мощное наводнение в Италии / Фото 3b meteo
Спасатели расчищают завалы
В регионе инцидента работают спасатели. Они оказывают помощь жителям домов и расчищают завалы.
Какие прогнозы синоптиков
По прогнозам синоптиков, ситуация в ближайшие дни значительно не улучшится. Дожди будут продолжаться, впрочем они будут не такими интенсивными.
Последствия наводнения в Италии: смотрите видео
Самое серьезное наводнение десятилетия
В городе Кальяри штормовые ветры повалили деревья, прибрежную зону полностью затопило. Это наводнение назвали самым серьезным за последнее десятилетие. Ведь Сардинии нанесен ущерб на миллионы евро.
Мощный шторм в Сардинии / Фото Vigili del Fuoco
Последствия шторма в Италии / Фото Ansa
Мощное наводнение в Италии / Фото Ansa
Из-за наводнения в Сардинии погибли несколько человек: смотрите видео
Поделиться новостью