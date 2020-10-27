Авария произошла в Энергодаре вечером 26 октября. Из-за отсутствия электроэнергии средства регулирования железнодорожного переезда не работали, а водитель Renault Kangoo не поняла движения дежурного.

О ДТП, которого могло не быть, если бы не неисправности с энергоснабжением, сообщает En-news. Из-за отсутствия рабочего светофора и шлагбаума водитель минивэна не знала о приближении поезда.

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Регулировщик, который пытался знаками показать о необходимости остановки, также не помог.

Жесткое столкновение

Конечно, ничего не смог сделать и машинист грузового поезда, поскольку минимальный тормозной путь поезда на небольшой скорости достигает отметки в 800 метров.

В результате удара в заднюю часть авто раскрутило, а поезд продолжил движение. Неуправляемая машина снесла дежурного переезда, который, к счастью, не получил тяжелых повреждений.

На месте происшествия работали следователи.

Обесточивание в энергетической столице

Как вообще возможно отключение от электричества регулировочных приспособлений в городе, где работает одна из крупнейших атомных станций в Украине, неизвестно. Последствия этого могли быть трагическими.

Смотрите видео ДТП на железнодорожном переезде в Энергодаре: