Украина может обратиться в суд ООН из-за авиакатастрофы МАУ в Тегеране. Это будет в том случае, если переговоры зайдут в тупик, так как Иран не выполняет свои обещания.

Если переговоры с Ираном зайдут в тупик, Украина будет применять все имеющиеся механизмы защиты прав. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Кстати Иран пообещал выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ: сумма составит 200 миллионов евро

Обещания до сих пор остаются не реализованными,

– отметил Енин.

Вскоре украинская сторона снова будет контактировать с иранской и настаивать на выполнении договоренностей. По словам дипломата, Украина не будет создавать видимость конструктивного диалога, если такого не будет.

Енин подчеркнул, что от Ирана будут требовать выполнения всех обязанностей.

Почему переговоры с Ираном зашли в тупик

Ранее заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина не видит смысла в проведении повторных переговоров с Ираном о катастрофе. Тегеран до сих пор выбирает отдельный путь расследования.

Хотя Иран пообещал выплатить компенсации семьям погибших в размере 200 миллионов евро в 2021 году.

Обратите внимание! Самолет МАУ сбили под Тегераном 8 января 2020 года. В результате погибли 176 человек.

Подробнее об авиакатастрофе – читайте по ссылке.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала