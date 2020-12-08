Катастрофа МАУ: из-за невыполненных обещаний Ирана Украина может пойти в суд ООН
Украина может обратиться в суд ООН из-за авиакатастрофы МАУ в Тегеране. Это будет в том случае, если переговоры зайдут в тупик, так как Иран не выполняет свои обещания.
Если переговоры с Ираном зайдут в тупик, Украина будет применять все имеющиеся механизмы защиты прав. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Кстати Иран пообещал выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ: сумма составит 200 миллионов евро
Обещания до сих пор остаются не реализованными,
– отметил Енин.
Вскоре украинская сторона снова будет контактировать с иранской и настаивать на выполнении договоренностей. По словам дипломата, Украина не будет создавать видимость конструктивного диалога, если такого не будет.
Енин подчеркнул, что от Ирана будут требовать выполнения всех обязанностей.
Почему переговоры с Ираном зашли в тупик
- Ранее заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина не видит смысла в проведении повторных переговоров с Ираном о катастрофе. Тегеран до сих пор выбирает отдельный путь расследования.
- Хотя Иран пообещал выплатить компенсации семьям погибших в размере 200 миллионов евро в 2021 году.
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