Из-за очередного обострения на временно оккупированных территориях Донбасса могут открыть дополнительный контрольный пункт въезда-выезда. В частности, в городе Золотом Луганской области.

Об открытии КПВВ должны говорить на внеочередном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник украинской делегации по информационной политике в ТКГ Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Что предшествовало

По словам советника, вблизи Золотого беспилотник боевиков сбросил на украинские позиции гранату, от осколков которой пострадал другой военный. Поэтому и возникает вопрос относительно КПВВ.

Это, безусловно, поднимает вопрос открытия (КПВВ в Золотом, – 24 канал). Это вопрос гуманитарной работы подгруппы, он связан с безопасностью,

– отметил Арестович.

Он добавил, что именно об этом будут дискутировать на заседании, которое должно состояться 30 октября в подгруппе по безопасности. Однако подчеркнул, что еще под вопросом, пройдет ли заседание сегодня. По мнению Арестовича, это зависит от "доброй воли" российской стороны.

Внимание. Оккупанты впервые за долгое время открыли прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе. Больше о том, что сейчас происходит на Востоке Украины – читайте по ссылке.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала