Из-за обострения на Донбассе могут открыть новые КПВВ: что известно
Из-за очередного обострения на временно оккупированных территориях Донбасса могут открыть дополнительный контрольный пункт въезда-выезда. В частности, в городе Золотом Луганской области.
Об открытии КПВВ должны говорить на внеочередном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник украинской делегации по информационной политике в ТКГ Алексей Арестович, сообщает 24 канал.
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Что предшествовало
По словам советника, вблизи Золотого беспилотник боевиков сбросил на украинские позиции гранату, от осколков которой пострадал другой военный. Поэтому и возникает вопрос относительно КПВВ.
Это, безусловно, поднимает вопрос открытия (КПВВ в Золотом, – 24 канал). Это вопрос гуманитарной работы подгруппы, он связан с безопасностью,
– отметил Арестович.
Он добавил, что именно об этом будут дискутировать на заседании, которое должно состояться 30 октября в подгруппе по безопасности. Однако подчеркнул, что еще под вопросом, пройдет ли заседание сегодня. По мнению Арестовича, это зависит от "доброй воли" российской стороны.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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