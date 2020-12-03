Сейчас происходит глубокая глобальная рецессия со времен Великой депрессии и сокращение мировой экономики. Это все нанесло мощный удар по уязвимым слоям населения.

Такая ситуация привела к резкому росту показателей крайней бедности в мире. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир, сообщает Укринформ.

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Бедность вырастет впервые за последние 20 лет

По его словам, следует ожидать, что крайняя бедность в глобальном масштабе возрастет впервые за последние 20 лет.

В условиях крайней нищеты окажется еще 115 миллионов человек

– отметил Бозкир.

Негативные последствия

Он отметил, что каждая страна почувствовала на себе давление. В частности, можно видеть следующие негативные последствия:

прекращения поступления иностранных инвестиций;

сокращение объемов торговли и экспорта;

а также – поступления от туризма.

Напомним! Генеральная ассамблея ООН начала двухдневную специальную сессию относительно ответа на вызовы пандемии COVID-19. В ней запланировано участие глав государств, правительств, профильных ведомств из более 150 стран мира.

Бозкир подчеркнул, что ситуацию усугубляет гуманитарный кризис: "Голод достиг беспрецедентных масштабов и угрожает бедным в мире слоям населения".

Как преодолеть вызовы пандемии

Для того, чтобы преодолеть вызовы пандемии и быть готовыми к возможным сценариям в будущем, уже сейчас нужно решить целый комплекс задач. По мнению председателя Генассамблеи ООН, прежде всего нужно:

обеспечить равный доступ к вакцине для всех стран;

укрепить политические и ресурсные возможности для равномерного распределения препаратов;

защитить наиболее уязвимые страны от экономического кризиса;

обеспечить условия для комплексного и устойчивого восстановления во всем мире.

Также Бозкир призвал страны-члены объединить усилия, создать инвестиционные фонды, усилить взносы в социальные услуги и системы здравоохранения.

Обратите внимание! Восстановление мировой экономики после падения из-за пандемии невозможно до конца 2020 года. В то же время полное выздоровление под большим вопросом и в 2021 году.