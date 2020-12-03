Страшные последствия пандемии: через COVID-19 за чертой бедности окажутся 115 миллионов человек
Сейчас происходит глубокая глобальная рецессия со времен Великой депрессии и сокращение мировой экономики. Это все нанесло мощный удар по уязвимым слоям населения.
Такая ситуация привела к резкому росту показателей крайней бедности в мире. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир, сообщает Укринформ.
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Бедность вырастет впервые за последние 20 лет
По его словам, следует ожидать, что крайняя бедность в глобальном масштабе возрастет впервые за последние 20 лет.
В условиях крайней нищеты окажется еще 115 миллионов человек
– отметил Бозкир.
Негативные последствия
Он отметил, что каждая страна почувствовала на себе давление. В частности, можно видеть следующие негативные последствия:
- прекращения поступления иностранных инвестиций;
- сокращение объемов торговли и экспорта;
- а также – поступления от туризма.
Бозкир подчеркнул, что ситуацию усугубляет гуманитарный кризис: "Голод достиг беспрецедентных масштабов и угрожает бедным в мире слоям населения".
Как преодолеть вызовы пандемии
Для того, чтобы преодолеть вызовы пандемии и быть готовыми к возможным сценариям в будущем, уже сейчас нужно решить целый комплекс задач. По мнению председателя Генассамблеи ООН, прежде всего нужно:
- обеспечить равный доступ к вакцине для всех стран;
- укрепить политические и ресурсные возможности для равномерного распределения препаратов;
- защитить наиболее уязвимые страны от экономического кризиса;
- обеспечить условия для комплексного и устойчивого восстановления во всем мире.
Также Бозкир призвал страны-члены объединить усилия, создать инвестиционные фонды, усилить взносы в социальные услуги и системы здравоохранения.
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