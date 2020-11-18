С начала президентской кампании в Беларуси уже погибли 8 человек. В общем, из-за протестов силовики задержали около 25 тысяч митингующих.

Из-за репрессий и насилия в Беларуси пострадали тысячи людей, которые выходили на протесты. Об этом рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время онлайн-конференции, сообщает Укринформ.

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По ее словам, из-за массовых протестов уже убили 8 человек. В то же время представители режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко привлекли к уголовной ответственности 850 человек. Из них – более 100 протестующих являются политическими заключенными. В то же время административную ответственность понесут более 450 человек.

Обратите внимание! Из-за массовых протестов в Минске определили территории, которые якобы подвержены влиянию "деструктивно настроенных граждан". В каждом административном районе определили от 3 до 6 мест, требующих "особого внимания". Подробнее об этом – читайте здесь.

Тихановская отметила, что Лукашенко пытается скрыть свои преступные действия и избежать ответственности. Впрочем, белорусский народ не даст ему этого сделать.

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Как рассказала Тихановская, сейчас белорусы борются за достоинство и право самостоятельно выбирать, каким будет будущее их народа.

Беларусь расположена в центре Европы. Поэтому мы хотим иметь нормальные отношения со всеми своими соседями,

– сообщила лидер оппозиции.

Тихановская также призвала представителей международного сообщества давить на режим самопровозглашенного президента. По ее мнению, против его активных представителей должны действовать различные санкции.

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