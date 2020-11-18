Из-за протестов в Беларуси уже убили 8 человек, – Тихановская
С начала президентской кампании в Беларуси уже погибли 8 человек. В общем, из-за протестов силовики задержали около 25 тысяч митингующих.
Из-за репрессий и насилия в Беларуси пострадали тысячи людей, которые выходили на протесты. Об этом рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время онлайн-конференции, сообщает Укринформ.
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По ее словам, из-за массовых протестов уже убили 8 человек. В то же время представители режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко привлекли к уголовной ответственности 850 человек. Из них – более 100 протестующих являются политическими заключенными. В то же время административную ответственность понесут более 450 человек.
Тихановская отметила, что Лукашенко пытается скрыть свои преступные действия и избежать ответственности. Впрочем, белорусский народ не даст ему этого сделать.
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Как рассказала Тихановская, сейчас белорусы борются за достоинство и право самостоятельно выбирать, каким будет будущее их народа.
Беларусь расположена в центре Европы. Поэтому мы хотим иметь нормальные отношения со всеми своими соседями,
– сообщила лидер оппозиции.
Тихановская также призвала представителей международного сообщества давить на режим самопровозглашенного президента. По ее мнению, против его активных представителей должны действовать различные санкции.
Протесты в Беларуси: последние новости
- В Беларуси из-за столкновений 12 ноября 2020 года погиб активист Роман Бондаренко. В знак траура люди обустроили на площади его памятный мемориал.
- Уже 15 ноября люди вышли на традиционный воскресный протест. Из-за этого силовики задержали почти тысячу человек.
- Александр Лукашенко дал распоряжение навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.
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