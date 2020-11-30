Из-за протестов во Франции перепишут скандальный закон о фото с полицейскими
Во Франции правительство решило переписать часть громкого законопроекта, который предусматривает запрет распространять фотографии с полицейскими. Собственно из-за этого документа в стране вспыхнули масштабные протесты.
Детали решения правительства Франции относительно противоречивого документа
Речь идет о законе относительно глобальной безопасности. Заявление о принятии решения "полностью переписать" одну из его статей сделала группа депутатов, которые представляют пропрезидентскую политсилу "Вперед, республика!". Причина такого шага – вышеупомянутые протесты. Об этом сообщает Euronews.
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Собственно эта статья приравнивает к правонарушению фотографирование и идентификацию правоохранителей в Интернете, если это имеет целью причинение вреда. Однако французское общество считает, что благодаря этому документу полиция начнет действовать безнаказанно.
Коротко о скандальном законе
- Законопроект о глобальной безопасности французские депутаты приняли в 1 чтении.
- Сам документ они объясняют тем, что публикация соответствующих фотографий нарушает физическую и психологическую неприкосновенность правоохранителей.
- Нарушителей могут наказывать заключением или штрафром в размере 45 тысяч евро.
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