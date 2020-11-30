Во Франции правительство решило переписать часть громкого законопроекта, который предусматривает запрет распространять фотографии с полицейскими. Собственно из-за этого документа в стране вспыхнули масштабные протесты.

Детали решения правительства Франции относительно противоречивого документа

Речь идет о законе относительно глобальной безопасности. Заявление о принятии решения "полностью переписать" одну из его статей сделала группа депутатов, которые представляют пропрезидентскую политсилу "Вперед, республика!". Причина такого шага – вышеупомянутые протесты. Об этом сообщает Euronews.

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Собственно эта статья приравнивает к правонарушению фотографирование и идентификацию правоохранителей в Интернете, если это имеет целью причинение вреда. Однако французское общество считает, что благодаря этому документу полиция начнет действовать безнаказанно.

Коротко о скандальном законе