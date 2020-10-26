Из-за неуплаты налогов бюджет теряет порядка 7-8 млрд грн ежегодно.

Главными проблемами табачной отрасли являются – уклонение от уплаты налогов, контрабанда и контрафакт, а также незаконное производство и реализация нелегальных табачных изделий. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, из-за неуплаты налогов бюджет теряет порядка 7-8 млрд грн ежегодно. Розничный акциз "бьет" по госказне еще порядка 2 млрд грн, а потери от нелегальной торговли исчисляются 5-6 млрд грн. Итого за счет серых схем государство на уровне оптовиков и розницы теряет 15-17 млрд грн ежегодно.

Как отмечал глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, продажа сигарет за наличные - основная схема прикрытия "скрутки" НДС. От производителей сигареты поступают на три основных канала сбыта, после чего расходится на разных субъектов – где и происходит "скрутка" НДС.

С потерями от розницы ситуация схожая. Как известно, налог с розничной продажи табачных изделий все магазины платят с 2015 года. Его размер — 5% от стоимости каждой пачки сигарет. Однако, в 2018 году розничный акциз был уплачен лишь с 55% реализованных сигарет.

На сегодняшний день, на рынке выдано 115 оптовых лицензий на торговлю сигарет, но понять, кто является реальными игроками, а кто фиктивным – очень сложно. В число крупных оптовиков входят такие компании, как: "Галичинатабак", "Волиньтабак", "Вирджиния", "Основа Инфо", "Табакум", "Юнайтед Тобакко Групп", Востокопт, Вектор ЛД.