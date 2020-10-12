Поскольку Европа не нуждается в этом сезоне в дополнительных потоках газа, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель могут не спешить со строительством "Северного потока-2".

После теплых зим и пандемии коронавируса, спрос на газ уменьшился. Об этом сообщает Bloomberg. В Европу поставляют сжиженный природный газ из США. Поэтому Германия и Россия пока не имеют причин спешить с достройкой "Северного потока-2".

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Сейчас нет острой необходимости в Северном потоке-2, поскольку имеющиеся трубопроводы должны обеспечить достаточно газа на ближайшие месяцы,

– отметил председатель Глобального энергетического центра Atlantic Council Ричард Морнингстар.

Издание утверждает, что именно поэтому Берлин не отреагировал на решение польского антимонопольного регулятора о штрафе для Газпрома в размере 7,6 миллиардов долларов.

Какой штраф наложили в Польше

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на строительство "Северного потока" максимальный штраф – 29 миллиардов злотых, что составляет 7,6 миллиардов долларов. Тем самым в Польше вернули в центр внимания газопровод. Однако строительство "Северного потока-2" все равно заморожено, поэтому решение польского регулятора не влияет на то, когда его достроят.

Обратите внимание! Россия начала строить газопровод в обход Украины в 2015 году. Строительство не могут завершить из-за санкций США.

Что говорят в США

Хотя президент США Дональд Трамп часто критикует строительство газопровода, однако пока этот вопрос подробно в Америке не обсуждают. По словам сотрудника вашингтонского Американского совета по внешней политике Уэйна Мерри, в течение следующих нескольких недель Вашингтон не будет волновать ничего, кроме внутренней политики.

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