Из-за теракта в Вене Австрия усиливает контроль на границах
После теракта в Вене 2 ноября Австрия усиливает контроль на границах. Все процедуры МВД страны будет осуществлять по согласованию с соседними государствами.
Расследование теракта будут проводить контрразведчики и криминальная полиция. Об этом заявил генеральный директор полиции общественной безопасности Франц Руф, сообщает Focus.
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В Вене террористов сейчас разыскивают 150 спецназовцев. Канцлер Австрии Курц в эфире телеканала ORF-2 сообщил, что нескольким стрелкам, очевидно, удалось скрыться.
Они (террористы – 24 канал) – хорошо вооружены, имеют профессиональную подготовку и автоматическое оружие,
– подчеркнул Курц.
Чтобы полиция могла сосредоточиться на поисках террористов, охрану объектов в Вене временно поручили австрийским военным.
Теракт в Вене: детали
- 2 ноября сторонники "Исламского государства" совершили в Вене масштабный теракт. Для нападения террористы выбрали последний день перед локдауном в Австрии. Многие люди отдыхали в кафе и ресторанах.
- Сразу на 6 локациях в центре города террористы открыли огонь по случайным прохожим. Погибли 3 человека. По меньшей мере 15 – получили ранения.
- Мировое сообщество уже отреагировало на трагедию. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "в это трудное время Украина рядом с Австрией". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся".
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