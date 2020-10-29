Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по всей стране усилят контроль безопасности. На улицы городов выйдут от 3 до 7 тысяч военных для защиты ключевых объектов, таких как церкви и школы.

Усиленный контроль вводят из-за исламистской террористической атаки в Ницце, Авиньоне и Лионе. Об этом сообщает BFM.TV.

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Таким образом, мы сможем защитить все культовые сооружения, особенно церкви, чтобы День всех святых (1 ноября – 24 канал) прошел в надлежащих условиях,

- сказал Макрон.

Кроме того, французский лидер осудил террористическое нападение и пообещал, что на заседании Совета национальной обороны примут новые меры по безопасности.

Заметим, на территории Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. В частности в стране ввели план противодействия терроризму Vigipirate.

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