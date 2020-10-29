Из-за терактов на улицы Франции выйдут до 7 тысяч военных, – Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по всей стране усилят контроль безопасности. На улицы городов выйдут от 3 до 7 тысяч военных для защиты ключевых объектов, таких как церкви и школы.
Усиленный контроль вводят из-за исламистской террористической атаки в Ницце, Авиньоне и Лионе. Об этом сообщает BFM.TV.
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Таким образом, мы сможем защитить все культовые сооружения, особенно церкви, чтобы День всех святых (1 ноября – 24 канал) прошел в надлежащих условиях,
- сказал Макрон.
Кроме того, французский лидер осудил террористическое нападение и пообещал, что на заседании Совета национальной обороны примут новые меры по безопасности.
Заметим, на территории Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. В частности в стране ввели план противодействия терроризму Vigipirate.
Теракты во Франции: видео
Главное о терактах во Франции
- Утром 29 октября в Ницце неизвестный забежал в церковь и убил трех человек. Он обезглавил 71-летнего мужчину и перерезал горло женщине.
- Полицейские ранили нападавшего во время задержания. Когда ему оказывали медицинскую помощь, он кричал "Аллах Акбар".
- Чуть позже в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на полицейского. Правоохранители сразу застрелили нападавшего.
- В Ливоне полицейские задержали мужчину, который на улице размахивал 30-сантиметровым ножом.
- Турция выразила поддержку Франции несмотря на то, что страны находятся в состоянии конфликта.
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