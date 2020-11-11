Из-за тумана предупреждают о возможном нарушении движения транспорта: в каких областях
Часть Украины накрыл туман утром 11 ноября. Из-за погоды может быть затруднено движение транспорта.
Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Погода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, на Правобережье – Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично в Черкасской областях.
Как водителям управлять авто Во время тумана
Чтобы уберечь себя, водителям советуют придерживаться нескольких правил во время тумана:
- Уменьшить скорость, чтобы видимого расстояния хватило для экстренной остановки.
- Включить ближний свет. Таким образом машина будет заметной для других участников движения. Если авто укомплектовано противотуманными фарами, стоит включить именно их.
- Когда на дороге туманно, советуют не обгонять или идти на опережение с другими авто.
- В загородных поездках в густом тумане можно пользоваться GPS-навигатором, который будет подсказывать будущие повороты и транспортные развязки.
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