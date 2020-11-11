Часть Украины накрыл туман утром 11 ноября. Из-за погоды может быть затруднено движение транспорта.

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В частности, на Правобережье – Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской и частично в Черкасской областях.

Как водителям управлять авто Во время тумана

Чтобы уберечь себя, водителям советуют придерживаться нескольких правил во время тумана:

Уменьшить скорость, чтобы видимого расстояния хватило для экстренной остановки.

Включить ближний свет. Таким образом машина будет заметной для других участников движения. Если авто укомплектовано противотуманными фарами, стоит включить именно их.

Когда на дороге туманно, советуют не обгонять или идти на опережение с другими авто.

В загородных поездках в густом тумане можно пользоваться GPS-навигатором, который будет подсказывать будущие повороты и транспортные развязки.

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