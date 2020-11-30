Вырубка леса в украинских Карпатах напрямую связана с наводнениями в западных регионах. Стране катастрофически не хватает усилий центральной и местной власти для того, чтобы не допустить экологической катастрофы, а "активисты по вызову" только манипулируют экологическими проблемами.

Такое мнение высказала президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, говорится в материале OBOZREVATEL "Власть призвали защитить Карпаты от вырубки: Украине может грозить экокатастрофа из-за манипуляций по экологии". По ее мнению, чем больше будет вырубываться лес, тем больше Украина будет страдать от наводнений.

"Более того. В природе все между собой связано. И вырубка деревьев, например, в Карпатах вызовет последующие процессы деградации и грунтов и пыльные бури. Казалось бы - при чем пыльная буря в Киеве к вырубке лесов в окружающих областях? Но связь – прямая. Прошлая зима была малоснежной. Грядущая по прогнозам будет такой же. Мы ожидаем, что продолжится пересыхание сверхразоранных грунтов. Вырубываются леса, которые не задерживают пылевые потоки. И традиционные уже для начала весны суховеи будут масштабировать такое новое для Украины явление, как пыльные бури", – рассказала Цыганок.

Эксперт также отметила, что в Украине участились псевдо-митинги, на которых "активисты по вызову" манипулируют экологическими проблемами.

Мы видим, как много сейчас появилось экспертов, которые надели "зеленый" камуфляж и предлагают очень быстрые решения наболевших годами проблем. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, легких решений в сфере охраны окружающей среды нет. Это должна быть постоянная и системная работа для сохранения качества будущей жизни,

– сказала Цыганок.

Она убеждена: спекуляции на экологической тематике могут иметь под собой разные цели, начиная от желания отдельных политиков или партий заполучить несколько дополнительных процентов к своему рейтингу перед выборами – заканчивая банальным желанием заработать денег, выполняя заказ по медийному уничтожению предприятия от его конкурентов или пытаясь шантажировать владельцев бизнеса.

В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени. Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшение окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия,

– убеждена Цыганок.

По ее словам, особенно активно о том, как вредит промышленность окружающей среде, начинают говорить перед выборами. При этом манипуляторов отличает удивительная простота предлагаемых ими стратегий решения сложных проблем.

"Решение сложных вызовов – не на поверхности, и оно не во власти волшебной палочки. В отрасль пришли эксперты, которые утверждают, что очень легко и быстро можно улучшить состояние окружающей среды, нужно лишь избрать их... Когда мы говорим, что промышленные предприятия – это единственная боль, мы замыкаем круг на болевой точке и теряем время", – подчеркнула Цыганок.