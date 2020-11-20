После замечания Рамзана Кадырова в Чечне со стен детского игрового центра убрали изображения персонажей вселенной Marvel. Уже на 3 день после визита Кадырова стены центра "украсили" портретами чеченских деятелей.

Инцидент произошел в городе Курчалой. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал. Обратите внимание Не провоцируйте мусульман, – убийство учителя чеченцем во Франции прокомментировал Кадыров На кого заменили героев Marvel На стенах детского центра в Курчалое нарисовали портреты: Байсангура Беноевского – чеченский полководец XIX века, герой Кавказской войны 1817 – 1864 лет

Ахмата Кадырова – первый президент Чеченской республики;

Бейбулат Таймиева – политический лидер горцев Кавказа в XIX веке;

шейха Мансура – первый имам Кавказа. Что Кадыров сказал о Marvel Героев Marvel Кадыров назвал фантазиями.

Вместо них лидер Чечни велел поместить изображение национальных героев, с которых детям нужно брать пример.

Стены центра до и после замечания Кадырова / Коллаж из соцсетей