"Война" Кадырова с Marvel: в Чечне оперативно уничтожили героев комиксов
После замечания Рамзана Кадырова в Чечне со стен детского игрового центра убрали изображения персонажей вселенной Marvel. Уже на 3 день после визита Кадырова стены центра "украсили" портретами чеченских деятелей.
Инцидент произошел в городе Курчалой. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.
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На кого заменили героев Marvel
На стенах детского центра в Курчалое нарисовали портреты:
- Байсангура Беноевского – чеченский полководец XIX века, герой Кавказской войны 1817 – 1864 лет
- Ахмата Кадырова – первый президент Чеченской республики;
- Бейбулат Таймиева – политический лидер горцев Кавказа в XIX веке;
- шейха Мансура – первый имам Кавказа.
Что Кадыров сказал о Marvel
- Героев Marvel Кадыров назвал фантазиями.
- Вместо них лидер Чечни велел поместить изображение национальных героев, с которых детям нужно брать пример.
Стены центра до и после замечания Кадырова / Коллаж из соцсетей
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